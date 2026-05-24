FCSB – FC Botoşani, ora 20:30, LIVE TEXT pe AS.ro. Semifinala barajului de calificare în cupele europene

FCSB şi FC Botoşani se întâlnesc în semifinala barajului de calificare în cupele europene, într-o partidă ce începe la ora 20:30 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Învingătoarea din această partidă urmează să dea piept cu Dinamo, pentru un loc în sezonul viitor al Conference League.
Finala barajului de calificare urmează să aibă loc vineri, pe 29 mai, cu trupa lui Zeljko Kopic în rol de gazdă, pe arena Arcul de Triumf.
FCSB – FC Botoşani, ora 20:30, LIVE TEXT pe AS.ro
Duelul dintre FCSB şi FC Botoşani urmează să aibă loc în Ghencea, asta pentru că pe Arena Naţională au loc o serie de mai multe concerte în această vară. Fanii formaţiei bucureştene sunt însă dornici să-i vadă la treabă pe jucători şi peste 20.000 de oameni şi-au anunţat deja prezenţa pentru partidă.
Acesta va fi primul meci pentru Marius Baciu în calitate de antrenor al echipei, după ce a preluat postul lăsat liber în urmă cu mai multe săptămâni de Mirel Rădoi, cel care a plecat în Turcia, la Gaziantep, şi i-a lăsat pe Lucian Filip şi Alin Stoica să pregătească gruparea bucureşteană.
Interesant este că în acest sezon, FC Botoşani a reuşit să o învingă de două ori pe FCSB, 3-1 şi 3-2, în timp ce bucureştenii au obţinut şi ei un succes, 2-1. De precizat că de fiecare dată formaţia care a fost gazdă s-a impus
Echipele de start probabile la FCSB – FC Botoşani
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo – Miculescu, Olaru, Cisotti – Stoian
- Rezerve: Zima, Duarte, Graovac, Lixandru, M. Toma, Pantea, Alhassan, Thiam, David Popa, Oct. Popescu
- FC Botoșani (4-2-3-1): Kukic – Suta, Diaw, Miron, Creţ – Papa, De Vega – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumiter
- Rezerve: Anestis, Ţigănaşu, Ilaş, G. David, Bordeianu, Aldair, Adams, Pănoiu, Bota, A. Dumitru, Bodișteanu, Kovtaliuk
Ce a spus Marius Croitoru înainte de meciul cu FCSB
Antrenorul celor de la FC Botoşani a prefaţat partida din Ghencea şi a spus că se gândeşte inclusiv la loviturile de departajare.
“Este un meci de calificare, o semifinală, pentru că nu te califică direct în Conference League, dar este clar că este un meci care se poate termina în primele 90 de minute sau în 120 de minute, chiar şi la loviturile de pedeapsă.
Ne dorim din tot sufletul să câștigăm și noi ca echipă nu avem nimic de pierdut, numai de câştigat, iar băieții trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Sunt ferm convins că atitudinea lor şi nivelul lor de concentrare va fi mult mai diferit față de ceea ce am întâmpinat la ultima etapă.
Cred că presiunea mai mare este pe FCSB. Noi nu avem nimic de pierdut. Avem numai de câștigat. Obiectivul clubului l-am îndeplinit pe parcursul play-out-ului, iar tot ceea ce va veni după acesta va fi un plus pentru noi.
Acest meci este bun pentru jucători, pentru imaginea lor, pentru viitorul lor să facă tot ce le stă în putință să căştige acest meci. Sunt ferm convins că au puterea să facă acest lucru. I-am bătut de trei ori în ultimele meciuri de acasă. Nu jucăm pe teren propriu, dar este clar că şi ei sunt foarte atenți la noi.
Nu am citit ce au zis patronii. Îi știu foarte bine pe amândoi. Sunt oameni care se cunosc foarte bine, au făcut atâtea transferuri, iar la nivelul lor își permit glume. Pe noi nu ne interesează asta”, a spus Marius Croitoru.
- Gennaro Gattuso, revenire spectaculoasă în Serie A? Formaţia care-l vrea pe fostul selecţioner al Italiei
- FC Hermannstadt – FC Voluntari (LIVE SCORE, 17:30). Luptă acerbă la Sibiu în barajul de menținere/promovare
- Valeriu Iftime a vorbit la telefon cu Gigi Becali înainte de FCSB – Botoșani: “Întotdeauna bem o șampanie”
- Ofertă de 2.000.000 de € pentru fotbalistul Universităţii Craiova! Răspunsul lui Mihai Rotaru
- Imagini incredibile! Toată lumea s-a bătut cu toată lumea după finalul partidei din Belgia. Video