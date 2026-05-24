FCSB – FC Botoşani, ora 20:30, LIVE TEXT pe AS.ro. Semifinala barajului de calificare în cupele europene

FCSB şi FC Botoşani se întâlnesc în semifinala barajului de calificare în cupele europene, într-o partidă ce începe la ora 20:30 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Învingătoarea din această partidă urmează să dea piept cu Dinamo, pentru un loc în sezonul viitor al Conference League.

Finala barajului de calificare urmează să aibă loc vineri, pe 29 mai, cu trupa lui Zeljko Kopic în rol de gazdă, pe arena Arcul de Triumf.

Duelul dintre FCSB şi FC Botoşani urmează să aibă loc în Ghencea, asta pentru că pe Arena Naţională au loc o serie de mai multe concerte în această vară. Fanii formaţiei bucureştene sunt însă dornici să-i vadă la treabă pe jucători şi peste 20.000 de oameni şi-au anunţat deja prezenţa pentru partidă.

Acesta va fi primul meci pentru Marius Baciu în calitate de antrenor al echipei, după ce a preluat postul lăsat liber în urmă cu mai multe săptămâni de Mirel Rădoi, cel care a plecat în Turcia, la Gaziantep, şi i-a lăsat pe Lucian Filip şi Alin Stoica să pregătească gruparea bucureşteană.

Interesant este că în acest sezon, FC Botoşani a reuşit să o învingă de două ori pe FCSB, 3-1 şi 3-2, în timp ce bucureştenii au obţinut şi ei un succes, 2-1. De precizat că de fiecare dată formaţia care a fost gazdă s-a impus