Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid! Toate detaliile mutării după două ore de negocieri cu Dan Șucu

Andrei Nicolae Publicat: 23 mai 2026, 22:04

Daniel Pancu / Mediafax Foto / Leczki Jozsi via Hepta

Daniel Pancu va fi în curând noul antrenor al Rapidului, în contextul în care acesta și-a exprimat intenția să plece de la CFR, iar Costel Gâlcă a anunțat deja că partida contra Universității Craiova va fi ultima pentru el ca antrenor al giuleștenilor.

După o rundă de negocieri de două ore alături de patronul clubului bucureștean, Dan Șucu, “Pancone” a ajuns la un acord de principiu cu echipa sa de suflet, pe care o va prelua la începutul lunii iunie.

Daniel Pancu devine din vară noul antrenor al Rapidului. Ce salariu va încasa

Daniel Pancu a fost asociat constant în ultima perioadă cu o mutare la Rapid, mai ales după ce s-a arătat nemulțumit de condițiile pe care le are la CFR Cluj. Acum, acest “transfer” al antrenorului pare iminent, după ce fostul atacant din Giulești s-a întâlnit cu Dan Șucu pentru a discuta detaliile contractului.

Potrivit fanatik.ro, cele două tabere au participat la o serie de discuții de aproximativ două ore, iar concluziile au fost următoarele:

  • Pancu ar urma să încaseze un salariu de 20.000 de euro pe lună, condiție financiară pe care antrenorul a agreat-o;
  • Rapid îl va prezenta pe Pancu în iunie, după ce contractul lui Costel Gâlcă expiră;
  • Clauza de 50.000 de euro a lui Pancu de la CFR Cluj va fi achitată din bonusul pentru calificarea în cupele europene pe care îl va primi tot de la ardeleni;

Astfel, în cazul în care “Pancone” nu va fi deturnat sau nimic neprevăzut nu se va întâmpla, antrenorul de 48 de ani va ajunge în Giulești. Pancu a mai fost antrenorul Rapidului între august 2019 și martie 2020, când clubul era în Liga a 2-a.

Ca jucător, fostul atacant a adunat 154 de meciuri pentru giuleșteni, 38 de goluri și opt pase decisive

