Primul lucru pe care l-a făcut Rinat Ahmetov când a ajuns la sicriul lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat după

Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior Donețk, a ajuns la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Imediat cum a intrat în locul unde se află sicriul lui “Il Luce”, cel mai bogat om din Ucraina s-a dus să îi îmbrățișeze și să îi consoleze pe Neli, soția regretatului antrenor, dar și pe Răzvan, fiul său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a murit marți la 80 de ani la Spitalul Universitar, la capătul unei perioade dificile în care s-a confruntat cu probleme de ordin cardiologic. Internat pe 29 martie, la trei zile după barajul pierdut de România cu Turcia, “Il Luce” a intrat în comă weekend-ul trecut, iar organismul său a cedat pe 7 aprilie.

Rinat Ahmetov, imagini reconfortante cu soția și fiul lui Mircea Lucescu

De ieri, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu este depus la Arena Națională, astfel încât apropiații, dar și admiratorii săi de rând să își poată lua rămas-bun de la el până să fie înmormântat vineri. La București a ajuns recent și Rinat Ahmetov, care a acordat inițial câteva declarații din fața aeroportului. Omul alături de care Lucescu a câștigat 22 de trofee la Șahtior Donețk a ajuns și la Arena Națională, înconjurat de propriii săi bodyguarzi.

După ce a ajuns în zona sicriului lui “Il Luce”, primul lucru pe care l-a făcut a fost să discute puțin cu Neli, oferind imagini reconfortante. Alături de Darijo Srna, fostul jucător al lui Lucescu și actualul director sportiv de la Șahtior, Ahmetov l-a consolat și pe Răzvan Lucescu, după care s-a dus la catafalcul fostului selecționer al României.

După ce și-a luat adio de la fostul său antrenor, miliardarul ucrainean s-a retras alături de familia lui Mircea Lucescu la lojă pentru o discuție privată care a durat în jur de 30 de minute.