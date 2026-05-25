SUA – Ungaria se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei. Americanii tremură pentru calificarea în sferturi

SUA – Ungaria se va juca de la ora 17:20 şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Partida de la Zurich este extrem de importantă pentru americani, în condiţiile în care tremură pentru calificarea în sferturile de finală de la Campionatul Mondial. Deţinătorii titlului sunt pe locul 6, cu 5 puncte, la 4 puncte în spatele locurilor 3 şi 4, ocupate de Austria şi Letonia.
Nu este singurul meci al zilei transmis în AntenaPLAY. De la ora 21:20 are loc un meci extrem de important pentru menţinerea în elita mondială a hocheiului pe gheaţă. Slovenia, ocupanta locului 7, cu 3 puncte, joacă împotriva ultimei clasate, Italia, care are un singur punct obţinut în primele 6 partide. Acest meci va stabili şi echipa care va retrograda în Divizia I/A din grupa B a ediţie din 2026.
SUA – Ungaria LIVE VIDEO
Update 17:20: A început meciul.
Programul de luni al meciurilor transmise în AntenaPLAY
- SUA – Ungaria, ora 17:20
- Slovenia – Italia, ora 21:20
La ediţia de anul acesta vor participa 16 echipe care vor fi împărţite în două grupe. Marea Britanie şi Italia sunt cele două echipe care au promovat anul trecut, după Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/A, găzduit în România, la Sf. Gheorghe. Franţa şi Kazahstan sunt cele două echipe care au retrogradat din grupa de elită la ediţia de anul rtecut.
Zurich şi Fribourg sunt cele două oraşe care vor găzdui meciuri la ediţia de anul acesta a Campionatului Mondial. Swiss Life Arena din Zurich are o capacitate de 12.000 de locuri, în timp ce BCF Arena din Fribourg are o capacitate de puţin peste 9000 de locuri.
Din cele două grupe, primele patru clasate se califică în sferturile de finală, în timp ce ultimele clasate din fiecare grupă vor retrograda în Divizia I/A.
