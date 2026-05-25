Gennaro Gattuso revine pe bancă! Pe cine preia, după ce a ratat calificarea Italiei la Cupa Mondială

La câteva luni distanță de la ratarea calificării cu naționala Italiei la Campionatul Mondial, Gennaro Gattuso este gata să revină pe banca tehnică.
Tehnicianul italian va prelua o echipă de tradiție din Serie A și va încerca să ducă formația în cupele europene, după ce a încheiat sezonul pe locul 9.
Gennaro Gattuso semnează cu Lazio
Gennaro Gattuso revine în Serie A, după ce tehnicianul în vârstă de 48 de ani a ajuns la un acord cu Lazio. Fostul selecționer al Italiei îl va înlocui pe Maurizio Sarri.
După ce a ratat calificarea cu „Squadra Azzurra” la Campionatul Mondial din această vară, antrenorul a bătut palma cu oficialii „biancocelesti” pentru a prelua echipa din vară.
Esclusiva: è fatta per Gennaro Gattuso alla Lazio. Accordo chiuso e firme in arrivo. pic.twitter.com/onSLoOGtis
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 25, 2026
