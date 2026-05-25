Andrei Nicolescu a numit singurul jucător care ar putea pleca de la Dinamo la vară: „Am setat o valoare”

Dinamo București a încheiat sezonul pe locul al patrulea în Liga 1, iar formația antrenată de Zeljko Kopic va juca împotriva FCSB-ului, în finala barajului pentru preliminariile UEFA Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat despre posibilele plecări la vară, Andrei Nicolescu a rostit numele singurului fotbalist care ar putea părăsi formația din Ștefan cel Mare după finalul sezonului.

Cătălin Cîrjan, singurul jucător care poate pleca de la Dinamo

Dinamo București speră să încheie sezonul cu o calificare în Conference League, gruparea alb-roșie urmând să dea piept cu rivala FCSB în finala barajului.

Andrei Nicolescu a fost întrebat despre plecările din această vară, iar administratorul „câinilor” a explicat cine este singurul fotbalist care ar puea fi vândut și în ce condiții.

„(n. r. De câți jucători s-ar putea despărți Dinamo ca să rămână cu un lot puternic?) Am spus doar pentru Cătălin Cîrjan. Am setat o valoare, apropo de ofertă, pentru a putea să intrăm într-o negociere (5 milioane de euro) și el, cumva, să facă un pas în față. În rest, nu face parte din planurile noastre ca alți jucători să plece.