Andrei Nicolescu a numit singurul jucător care ar putea pleca de la Dinamo la vară: „Am setat o valoare”

Dinamo București a încheiat sezonul pe locul al patrulea în Liga 1, iar formația antrenată de Zeljko Kopic va juca împotriva FCSB-ului, în finala barajului pentru preliminariile UEFA Conference League.
Întrebat despre posibilele plecări la vară, Andrei Nicolescu a rostit numele singurului fotbalist care ar putea părăsi formația din Ștefan cel Mare după finalul sezonului.
Cătălin Cîrjan, singurul jucător care poate pleca de la Dinamo
Dinamo București speră să încheie sezonul cu o calificare în Conference League, gruparea alb-roșie urmând să dea piept cu rivala FCSB în finala barajului.
Andrei Nicolescu a fost întrebat despre plecările din această vară, iar administratorul „câinilor” a explicat cine este singurul fotbalist care ar puea fi vândut și în ce condiții.
„(n. r. De câți jucători s-ar putea despărți Dinamo ca să rămână cu un lot puternic?) Am spus doar pentru Cătălin Cîrjan. Am setat o valoare, apropo de ofertă, pentru a putea să intrăm într-o negociere (5 milioane de euro) și el, cumva, să facă un pas în față. În rest, nu face parte din planurile noastre ca alți jucători să plece.
Există discuțiile legate de mărirea clauzei lui Stoinov și de clauza pe care o are, dar astea sunt discuții pe care nu are rost să le facem acum, pentru că nu știm cum vor decurge. Noi știm ce am vorbit cu el.
El se simte foarte bine, simte că a progresat foarte mult, își dorește să mai rămână cel puțin un an cu noi, pentru că știe că are nevoie de încredere, meciuri și pregătirea pe care a făcut-o cu noi anul acesta, cel puțin încă un an. Aici suntem în această situație”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit celor de la ”Totul pentru Dinamo”.
