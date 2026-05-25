Max Verstappen continuă tirada, chiar şi după podiumul obţinut în Canada: “Nu aşa trebuie să fie Formula 1”

Max Verstappen a revenit pe podiumul Formulei 1 pentru prima dată în acest sezon, în cursa de duminică, de la Montreal, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, dar pilotul echipei Red Bull, care a terminat al treilea în Marele Premiu al Canadei, nu a lăsat nicio urmă de îndoială privind nemulţumirea sa în legătură cu noile reguli pe care le consideră anti-competiţie, relatează Reuters.
Cvadruplul campion mondial, 28 de ani, a declarat sâmbătă că nu ar fi fezabil pentru el din punct de vedere mental să continue după acest sezon dacă responsabilii acestui sport se răzgândesc asupra regulilor convenite pentru sezonul competiţional 2027.
Max Verstappen, după podiumul obţinut în Marele Premiu al Canadei
Cele mai recente unităţi de putere hibridă sunt împărţite într-un raport egal 50-50, între puterea oferită de motorul pe combustie şi cea livrată de motorul electric, însă schimbările ar modifica acest raport în 60-40, permiţând o mai mare acceleraţie la turaţie maximă şi mai puţin management al energiei.
Max Verstappen, care a fost unul dintre principalii critici ai actualelor reguli, a declarat pentru televiziunea Sky Sports că ajustările mici ar fi “pragul minim acceptabil”.
“Adevărul este că ştiu cât de reale se pot simţi alte competiţii din sporturile de viteză”, a spus pilotul olandez, care a concurat în Cursa de anduranţă de 24 de ore la Nurburgring între cele două Mari Premii de Formula 1 de la Miami şi de la Montreal.
“Deci când te întorci aici în Formula 1, nu este chiar foarte drăguţ”, a mai spus pilotul olandez.
“Nu vreau să fiu prea negativ acum după o cursă ca aceasta, dar ştiu cum este să conduci maşini adevărate de competiţii şi să faci depăşiri adevărate, cursă reală sau doar condus obişnuit. Aceasta este tot, în special în calificări, este foarte împotriva pilotajului, foarte împotriva cursei”, a mai explicat pilotul olandez.
“Dar nu aşa trebuie să fie Formula 1”, a mai declarat Verstappen.
Verstappen a spus că o împărţire a puterii livrate de 60-40 în favoarea motorului pe combustie ar ajuta în mod natural această situaţie.
Joi, el a declarat reporterilor că schimbările agreate de 60-40 ar creşte şansele sale ca el sa rămână în acest sport.
“Am vrut întotdeauna să continui, dar am vrut întotdeauna să văd schimbarea. Şi cred că schimbarea care vine acum este cu adevărat foarte, foarte pozitivă sau cel puţin aproape înapoi la normal”, declarase Verstappen, joi, înainte ca unii producători să-şi exprime reacţiile de îndoială în această privinţă.
