„E numărul unu”. Mihai Stoica a găsit un nou atacant la FCSB: „I-am spus lui Gigi de mult”

Viviana Moraru Publicat: 25 mai 2026, 17:20

Mihai Stoica a găsit un nou atacant pentru FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor s-a declarat încântat de evoluția lui Juri Cisotti (33 de ani), din barajul câștigat cu 4-3 cu Botoșani.

Italianul a evoluat pe postul de vârf în repriza secundă, după ce Alexandru Stoian a fost înlocuit la pauză. MM a transmis că Cisotti dă un randament excelent în poziție centrală și a dezvăluit că i-a propus lui Gigi Becali de mai mult timp ca acesta să fie utilizat și ca atacant.

Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti și a declarat că transferul său de la Oțelul s-a dovedit a fi unul inspirat pentru FCSB.

„Eu consider că fotbaliștii care au inteligență tactică trebuie folosiți pe ax. Fotbaliștii care nu sunt deosebiți din acest punct de vedere, dar au viteză bună, duel unu la unu, dribling, trebuie folosiți în margine. Cisotti a jucat și acolo și și-a adus aportul. A marcat goluri atacând bara a doua, a marcat cu Fenerbahce, a făcut multe lucruri extraordinare. Doar că îi iei din calități când îl bagi în margine. Nu e atacant lateral. El poate juca număr 10, număr 8 și număr 6. Pentru că e un jucător deosebit, dar pe ax.

Eu i-am spus lui Gigi de mult chestia asta să îl încercăm atacant. El la meciul cu Galați, din Ghencea, acum doi ani, când era la Oțelul, ne-a bătut 2-0 singur. Jucând 9 fals. Singur! Poate și aia a contat foarte mult când am decis să îl transferăm. Chiar dacă avea o vârstă, nu avea CV, dar raport-calitate preț cred că e numărul 1”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Juri Cisotti a semnat cu FCSB în iarna lui 2025, Gigi Becali plătindu-le celor de la Oțelul suma de 200.000 de euro în schimbul lui. În acest sezon, italianul a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai roș-albaștrilor, reușind să marcheze opt goluri și să ofere zece pase decisive, în cele 53 de meciuri bifate în toate competițiile.

După victoria cu Botoșani, FCSB se pregătește de barajul cu Dinamo, care se va disputa vineri, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf. Învingătoarea acestei partide se va califica în preliminariile Conference League.

