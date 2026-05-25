„Vine tsunamiul”. Marius Baciu, avertizat înaintea derby-ului cu Dinamo. Rivalul din Liga 1 e convins: „O să vedeți”

Marius Baciu a preluat-o pe FCSB înaintea barajului cu Botoșani, câștigat cu scorul de 4-3. Roș-albaștrii se vor înfrunta cu Dinamo în următorul baraj, în urma căruia se va stabili ultima echipă din Liga 1 care va evolua în cupele europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meciul pierdut cu FCSB, Valeriu Iftime a reacționat. Patronul de la Botoșani a oferit declarații despre Marius Baciu, fiind convins că antrenorul nu va avea viață lungă pe banca roș-albaștrilor, în cazul în care nu va califica echipa în cupele europene.

Marius Baciu, avertizat înaintea derby-ului FCSB – Dinamo

Valeriu Iftime a transmis că un eventual eșec în derby-ul cu Dinamo i-ar putea clătina postul lui Marius Baciu la FCSB. Antrenorul, posesor de licență PRO, a semnat cu roș-albaștrii un contract valabil pe un an.

Totodată, Iftime a mai declarat că Dinamo este o echipa „mai matură” față de FCSB, lăudându-l în special pe Zeljko Kopic.

„Dinamo este mai matură, ca echipă, pentru că are un antrenor foarte bun. Dincoace, dacă nu ai antrenor… Domnul Baciu are treabă de făcut. Spuneam la un moment dat că Mirel Rădoi stă până la prima furtună. Aici va veni imediat tsunami.