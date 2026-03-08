Primul Mondial câștigat de Argentina, în plină dictatură militară: un general sângeros și acuzații de blat - Antena Sport

În 1978, Argentina cucerea primul ei titlu mondial. O făcea acasă, la Buenos Aires, cu starul Mario Kempes pe teren, dar la capătul unui turneu cu „cântec” și controverse. Argentinienii au învins în finală Olanda și s-au încununat campioni mondiali, însă trofeul a fost contestat de rivali, atât din cauza unui presupus „blat”, cât și din cauza situației teribile din țară.
Argentina, într-o criză politică, desemnată gazda Mondialului
În 1976, FIFA a decis să acorde Argentinei dreptul de organizare a Mondialului din 1978. Mexic și Columbia s-au retras din cursă cu puțin înaintea desemnării gazdei, iar Argentina a fost aleasă în ciuda instabilității politice din acei ani.
„Inflația și șomajul creșteau încontinuu, iar orașele din Argentina se aflau într-un stadiu avansat de degradare. Pe deasupra, țara era sub amenințarea unei dictaturi militare”, scria autorul Jon Spurling în cartea sa „Death or Glory, The Dark History of the World Cup”.
Generalul Videla, un dictator sângeros
Argentina acelor vremuri tocmai cădea în mâna unei junte militare, în fruntea căreia se afla generalul Jorge Rafael Videla. Acesta a rămas în istorie drept un dictator sângeros, care a încălcat cele mai elementare drepturi ale omului și a ucis cel puțin nouă mii de persoane care nu erau de acord cu regimul său.
Pentru el, fotbalul reprezenta doar o modalitate de a „spăla” abuzurile de acasă. Pentru a organiza Campionatul Mondial, Argentina a cheltuit 700 de milioane de dolari, cu 600 de milioane mai mult decât se estima inițial. Zvonurile despre torturile prizonierilor politici din închisorile argentiniene au ajuns și în Europa, dar în ciuda unor proteste și petiții, FIFA nu a schimba gazda Mondialului.
Jucătorii, amenințați cu „grupul morții” după o victorie
Echipa națională a Argentinei era conștientă că e folosită politic de Videla, dar a luptat pentru poporul greu încercat de regimul generalului. „Când câștigam, argentinienii mai uitau de sărăcie și de lipsurile din marile orașe. Vedeai în ochii lor cât ar însemna să luăm trofeul. Aveam o responsabilitate mare față de toți argentinienii. Cum să nu câștigi Cupa Mondială pentru ei?”, spunea peste ani Leopoldo Luque, unul dintre jucătorii „pumelor”.
În prima fază a grupelor, Argentina a jucat cu Franța, Italia și Ungaria. După primul meci, un 2-1 la limită cu maghiarii, fotbaliștii argentinieni au fost amenințați de un membru al juntei militare. Li s-a spus, potrivit lui Jon Spurling, că și ei pot face parte din „grupul morții”. Cu alte cuvinte, că junta îi poate face efectiv să dispară.
Francezii i-au acuzat pe argentinieni că sunt dopați
A urmat, pentru Argentina, o victorie controversată cu Franța, tot 2-1, meci după care „cocoșii” i-au acuzat pe sud-americani că sunt dopați și că măsluiesc probele de urină pentru controalele antidoping. În ciuda eșecului din ultimul meci, 0-1 cu Italia, jucătorii lui César Luis Menotti s-au calificat în faza a doua.
Acolo, o grupă de patru, din care câștigătoarea se califica în finală. Argentina a învins Polonia în primul meci (2-0), apoi a remizat cu Brazilia (0-0). În urma acelui egal, argentinienii aveau nevoie de o victorie la măcar patru goluri diferență cu Peru. Una pe care aveau să o obțină, chiar cu 6-0, dar cu peripeții și acuzații de meci cumpărat.
Meciul controversat cu Peru: „Rămânem uniți, da?”
Legenda spune că, la schimb cu acea victorie, generalul Videla le-ar fi trimis peruanilor, aflați și ei sub o dictatură militară, 35 de mii de tone de grâne, plus armament! Potrivit lui Jon Spurling, portarul peruanilor, Ramon Quiroga, ar fi recunoscut că a fost mituit, dar apoi și-a retras declarația și nu a mai pomenit niciodată despre asta.
S-a vorbit despre o mită de 20.000 de dolari pentru fiecare jucător, dar niciodată nu a fost dovedit ceva în acest sens. Un fotbalist din Peru, Raúl Gorriti, a povestit că însuși generalul Videla a intrat la vestiare înaintea meciului. „Am rămas cu toții împietriți când l-am văzut, însoțit de gărzile sale de corp. Ne-a spus: ‘Să vă amintiți cine sunt frații voștri latini! Rămânem uniți, da?’. Peru era o țară săracă, iar asta ne-a făcut o țintă ușoară”, mai spunea Gorriti.
https://www.youtube.com/watch?v=qIoGqzFQ5-E
O zi în care toți argentinienii au uitat de probleme
În finală, pe 25 iunie 1978, Argentina a trecut de Olanda. A fost 1-1 după 90 de minute, goluri Kempes (‘38) și Nanninga (‘82). În prelungiri, Kempes (‘105) și Bertoni (‘115) au marcat și au adus prima Cupă Mondială la Buenos Aires. Pentru 24 de ore, toată țara a sărbătorit, uitând de problemele din țară. Inclusiv cei care se opuneau regimului.
Generalul Jorge Rafael Videla a condus Argentina până în martie 1981. În 1985, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crime, dar președintele Carlos Menem l-a grațiat în 1990. În 2010, după ce amnistia i-a fost anulată, Videla a fost din nou închis. În 2013, la 87 de ani, a murit într-o închisoare de lângă Buenos Aires.
World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
- El este înlocuitorul ideal pentru Elias Charalambous la FCSB: „A arătat că este capabil să facă treabă”
- AC Milan – Inter LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu poate face un pas uriaș către titlu, cu o victorie în ”Derby della Madonnina”
- Louis Munteanu, duel stelar cu Lionel Messi! Ce notă a primit atacantul român, după 29 de minute cu Inter Miami
- Anunțul momentului, după plecarea lui Charalambous de la FCSB: „Va purta o discuție pentru preluarea unei echipe mari”
- Florin Tănase, conflict cu Peluza Nord? Ce s-a întâmplat la finalul partidei cu U Cluj