Primul Mondial câștigat de Argentina, în plină dictatură militară: un general sângeros și acuzații de blat - Antena Sport

Echipa națională a Argentinei era conștientă că e folosită politic de Videla, dar a luptat pentru poporul greu încercat de regimul generalului. „Când câștigam, argentinienii mai uitau de sărăcie și de lipsurile din marile orașe. Vedeai în ochii lor cât ar însemna să luăm trofeul. Aveam o responsabilitate mare față de toți argentinienii. Cum să nu câștigi Cupa Mondială pentru ei?”, spunea peste ani Leopoldo Luque, unul dintre jucătorii „pumelor”.

În prima fază a grupelor, Argentina a jucat cu Franța, Italia și Ungaria. După primul meci, un 2-1 la limită cu maghiarii, fotbaliștii argentinieni au fost amenințați de un membru al juntei militare. Li s-a spus, potrivit lui Jon Spurling, că și ei pot face parte din „grupul morții”. Cu alte cuvinte, că junta îi poate face efectiv să dispară.

Francezii i-au acuzat pe argentinieni că sunt dopați

A urmat, pentru Argentina, o victorie controversată cu Franța, tot 2-1, meci după care „cocoșii” i-au acuzat pe sud-americani că sunt dopați și că măsluiesc probele de urină pentru controalele antidoping. În ciuda eșecului din ultimul meci, 0-1 cu Italia, jucătorii lui César Luis Menotti s-au calificat în faza a doua.

Acolo, o grupă de patru, din care câștigătoarea se califica în finală. Argentina a învins Polonia în primul meci (2-0), apoi a remizat cu Brazilia (0-0). În urma acelui egal, argentinienii aveau nevoie de o victorie la măcar patru goluri diferență cu Peru. Una pe care aveau să o obțină, chiar cu 6-0, dar cu peripeții și acuzații de meci cumpărat.

Meciul controversat cu Peru: „Rămânem uniți, da?”

Legenda spune că, la schimb cu acea victorie, generalul Videla le-ar fi trimis peruanilor, aflați și ei sub o dictatură militară, 35 de mii de tone de grâne, plus armament! Potrivit lui Jon Spurling, portarul peruanilor, Ramon Quiroga, ar fi recunoscut că a fost mituit, dar apoi și-a retras declarația și nu a mai pomenit niciodată despre asta.

S-a vorbit despre o mită de 20.000 de dolari pentru fiecare jucător, dar niciodată nu a fost dovedit ceva în acest sens. Un fotbalist din Peru, Raúl Gorriti, a povestit că însuși generalul Videla a intrat la vestiare înaintea meciului. „Am rămas cu toții împietriți când l-am văzut, însoțit de gărzile sale de corp. Ne-a spus: ‘Să vă amintiți cine sunt frații voștri latini! Rămânem uniți, da?’. Peru era o țară săracă, iar asta ne-a făcut o țintă ușoară”, mai spunea Gorriti.

https://www.youtube.com/watch?v=qIoGqzFQ5-E

O zi în care toți argentinienii au uitat de probleme

În finală, pe 25 iunie 1978, Argentina a trecut de Olanda. A fost 1-1 după 90 de minute, goluri Kempes (‘38) și Nanninga (‘82). În prelungiri, Kempes (‘105) și Bertoni (‘115) au marcat și au adus prima Cupă Mondială la Buenos Aires. Pentru 24 de ore, toată țara a sărbătorit, uitând de problemele din țară. Inclusiv cei care se opuneau regimului.

Generalul Jorge Rafael Videla a condus Argentina până în martie 1981. În 1985, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crime, dar președintele Carlos Menem l-a grațiat în 1990. În 2010, după ce amnistia i-a fost anulată, Videla a fost din nou închis. În 2013, la 87 de ani, a murit într-o închisoare de lângă Buenos Aires.