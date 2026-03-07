Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea, calificare „en-fanfare” în turul trei la Indian Wells! Victorie contra numărului 20 mondial - Antena Sport

Home | Tenis | Sorana Cîrstea, calificare „en-fanfare” în turul trei la Indian Wells! Victorie contra numărului 20 mondial

Sorana Cîrstea, calificare „en-fanfare” în turul trei la Indian Wells! Victorie contra numărului 20 mondial

Daniel Işvanca Publicat: 7 martie 2026, 0:36

Comentarii
Sorana Cîrstea, calificare en-fanfare” în turul trei la Indian Wells! Victorie contra numărului 20 mondial

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea se află într-o formă excelentă la Indian Wells, acolo unde a reușit să bifeze a doua victorie la rând și să se califice, implicit, în turul trei al competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportiva în vârstă de 35 de ani a surclasat-o în două seturi pe Diana Shnaider, cap de serie numărul 21 la turneul american. Românca s-a ales și cu o sumă impresionantă după acest joc.

Sorana Cîrstea, victorie contra Dianei Shnaider la Indian Wells

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Indian Wells, după o nouă victorie de excepție. Jucătoarea din România a învins-o în runda a doua pe Diana Shnaider, ocupanta locului 20 mondial.

Sportiva noastră s-a impus în două seturi, scor 6-2, 7-6(0), la capătul unui meci ce a durat o oră și 34 de minute. Pentru prezența în turul trei, Sorana va fi recompensată cu un cec în valoare de $61,865.

În faza următoare a competiției, Cîrstea o va întâlni pe Linda Noskova, locul 14 mondial. Jucătoarea din Cehia a trecut în turul doi de Jessica Bouzas Maneiro (50 WTA), scor 6-3, 6-3.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
SUA au în Europa 100 de focoase nucleare. Sunt găzduite de cinci state NATO
Observator
SUA au în Europa 100 de focoase nucleare. Sunt găzduite de cinci state NATO
Cu ce „mașină” se deplasează scriitorul Radu Paraschivescu. Răspunsul dat lui Ilie Dumitrescu: ”Am un 335 / Doamne apără și păzește”
Fanatik.ro
Cu ce „mașină” se deplasează scriitorul Radu Paraschivescu. Răspunsul dat lui Ilie Dumitrescu: ”Am un 335 / Doamne apără și păzește”
0:12 7 mart.
Nota lui Ionuț Radu după ce Celta Vigo a pierdut în minutul 90+4 cu Real Madrid. Românul, printre cei mai slabi
23:58
Celta Vigo – Real Madrid 1-2. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Ionuț Radu, neputincios în prelungiri
23:56
Wolverhampton – Liverpool 1-3. Campioana se califică în sferturile FA Cup și își ia revanșa contra “lupilor”
23:46
PSG, pas greșit în lupta la titlu din Ligue 1! Eșec pe teren propriu contra rivalei Monaco
23:44
No Kane, no problem! Bayern Munchen a defilat cu Borussia Monchengladbach. Musiala, primul gol după accidentare
23:32
“Poate e «ultimul tren» pentru titlu”. AC Milan, pusă sub presiune înainte de derby-ul cu Interul lui Chivu
Vezi toate știrile
1 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 2 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 3 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce 4 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” 5 VIDEOPiastri şi Leclerc, cei mai rapizi în primele antrenamente din MP al Australiei. Cursa, duminică (06:00, Antena 1, AntenaPLAY) 6 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”