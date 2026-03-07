Sorana Cîrstea, calificare „en-fanfare” în turul trei la Indian Wells! Victorie contra numărului 20 mondial - Antena Sport

Sorana Cîrstea se află într-o formă excelentă la Indian Wells, acolo unde a reușit să bifeze a doua victorie la rând și să se califice, implicit, în turul trei al competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportiva în vârstă de 35 de ani a surclasat-o în două seturi pe Diana Shnaider, cap de serie numărul 21 la turneul american. Românca s-a ales și cu o sumă impresionantă după acest joc.

Sorana Cîrstea, victorie contra Dianei Shnaider la Indian Wells

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Indian Wells, după o nouă victorie de excepție. Jucătoarea din România a învins-o în runda a doua pe Diana Shnaider, ocupanta locului 20 mondial.

Sportiva noastră s-a impus în două seturi, scor 6-2, 7-6(0), la capătul unui meci ce a durat o oră și 34 de minute. Pentru prezența în turul trei, Sorana va fi recompensată cu un cec în valoare de $61,865.

În faza următoare a competiției, Cîrstea o va întâlni pe Linda Noskova, locul 14 mondial. Jucătoarea din Cehia a trecut în turul doi de Jessica Bouzas Maneiro (50 WTA), scor 6-3, 6-3.