Universitatea Craiova, atacată dur înainte de startul play-off-ului: „Rotaru e un om nimic” - Antena Sport

Universitatea Craiova a fost atacată în termeni duri de către Florin Manea, înainte de startul play-off-ului. Impresarul l-a luat la țintă pe Mihai Rotaru.

Fiul regretatului Nae Manea a avut un discurs dur la adresa acționarului majoritar de la Universitatea Craiova, despre care susține că a fost „un om de nimic” față de el.

Universitatea Craiova, atacată dur înainte de startul play-off-ului

Florin Manea nu și-ar dori ca Universitatea Craiova să câștige titlul în acest sezon de Liga 1. El a amintit de anumite negocieri avute cu Mihai Rotaru în trecut, privind transferurile unor jucători.

„N-aș vrea să ia titlul Craiova pentru că nu-l halesc pe Rotaru. A fost un om de nimic față de mine. Mă sună o dată și zice: «Mai e Fabbrini liber»? Zic: «Da, este, te interesează? Nu, nu mă interesează.

Închid telefonul, după două minute mă sună Fabbrini: «Am ofertă de la Craiova!». «Care Craiova, mă, că doar ce am închis telefonul». Cât puteam să iau eu? 20.000.