Universitatea Craiova, atacată dur înainte de startul play-off-ului: „Rotaru e un om nimic” - Antena Sport

Universitatea Craiova, atacată dur înainte de startul play-off-ului: „Rotaru e un om nimic”

Viviana Moraru Publicat: 7 martie 2026, 10:04

Universitatea Craiova a fost atacată în termeni duri de către Florin Manea, înainte de startul play-off-ului. Impresarul l-a luat la țintă pe Mihai Rotaru.

Fiul regretatului Nae Manea a avut un discurs dur la adresa acționarului majoritar de la Universitatea Craiova, despre care susține că a fost „un om de nimic” față de el.

Florin Manea nu și-ar dori ca Universitatea Craiova să câștige titlul în acest sezon de Liga 1. El a amintit de anumite negocieri avute cu Mihai Rotaru în trecut, privind transferurile unor jucători.

„N-aș vrea să ia titlul Craiova pentru că nu-l halesc pe Rotaru. A fost un om de nimic față de mine. Mă sună o dată și zice: «Mai e Fabbrini liber»? Zic: «Da, este, te interesează? Nu, nu mă interesează.

Închid telefonul, după două minute mă sună Fabbrini: «Am ofertă de la Craiova!». «Care Craiova, mă, că doar ce am închis telefonul». Cât puteam să iau eu? 20.000.

Mă sună o dată: «Îl vreau pe Neacșa». Cel de la Hunedoara. Bun, fac contractul, iau comisionul, după șase luni mă sună: «Să aduci banii înapoi că nu e bun Neacșa».

«Păi, ți-am zis eu să-l iei? Ți l-am propus eu, mă? Nici dacă ți-l propuneam eu nu-ți dădeam banii». Pentru 10-15.000.

Nu ia titlul, o să-l ia Rapid București, o să vezi. Nu-i dă Dumnezeu lui Rotaru, crede-mă. Nu-i dă. Știi ce i-am zis la telefon: «O să mai iei campionatul când o să învie tata». Suporterii Craiovei? Păi, să facă ceva ca patronul lor să nu mai fie așa mizerabil”, a declarat Florin Manea, conform iamsport.ro.

