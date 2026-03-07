Athletic Bilbao - Barcelona 0-1. Lamine Yamal a adus victoria uriașă pentru catalani - Antena Sport

Barcelona s-a deplasat în cadrul etapei cu numărul 27 din campionatul Spaniei pe terenul celor de la Athletic Club Bilbao, iar formația antrenată de Hansi Flick s-a impus greu, scor 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana en-titre a refăcut avansul de patru puncte față de rivala Real Madrid, care a câștigat dramatic vineri seară în deplasare cu Celta Vigo, scor 2-1.

Barcelona, victoria cu numărul 22 din acest sezon

Barcelona a avut nevoie de magia lui Lamine Yamal pentru a obține trei puncte în deplasarea de pe San Mames, contra celor de la Athletic Club Bilbao.

În cadrul etapei cu numărul 27 din La Liga, formația antrenată de Hansi Flick s-a impus cu scorul de 1-0. Pedri a trimis o pasă excelentă pentru Yamal, iar puștiul-minune al catalanilor a finalizat cu un șut plasat la colțul lung.

Cu această victorie, Barcelona s-a distanțat iarăși la patru puncte de rivala Real Madrid, cu 11 meciuri rămase de jucat, printre care și un duel direct.