Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj - Antena Sport

Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj

Daniel Işvanca Publicat: 7 martie 2026, 21:12

Suporteri FCSB / SPORT PICTURES

FCSB joacă împotriva Universității Cluj pe Arena Națională, în ultima etapă a sezonului regular. Campioana României a deschis rapid scorul, dar oaspeții au întors rezultatul până la pauză.

Puținii spectatori care au luat decizia de a-și susține echipa favorită de pe stadion i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous la finalul primei reprize, când aceștia se îndreptau spre vestiare.

Jucătorii de la FCSB, ironizați de suporteri

Meciul dintre FCSB și Universitatea Cluj se joacă în fața unei asistențe reduse pe Arena Națională, suporterii campioanei României fiind vizibil dezamăgiți de ratarea play-off-ului.

Prima repriză începuse bine pentru gruparea roș-albastră, care a marcat în urma unui autogol după 10 minute. „Șepcile roșii” au întors rezultatul până la pauză, Macalou fiind la originea ambelor goluri.

Suporterii nu au suportat evoluția modestă a favoriților, iar în momentul în care jucătorii se îndreptau către vestiare, au început să îi ironizeze: „Serie B, Serie B”, au strigat fanii, potrivit digisport.ro.

