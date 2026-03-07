Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: "Mă tulbură prea mult...." - Antena Sport

Home | Extra | Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….”

Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….”

Radu Constantin Publicat: 7 martie 2026, 19:15

Comentarii
Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: Mă tulbură prea mult….

Este o tragedie care a emoţionat întreaga Germanie. În august 2021, Michael Ballack, fost căpitan al Bayern München şi al echipei naţionale, şi-a pierdut fiul, pe Emilio, care a murit la vârsta de 18 ani într-un tragic accident cu ATV-ul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cinci ani mai târziu, fostul mijlocaş, foarte emoţionat, a acceptat să acorde un interviu canalului Sky, în care a vorbit despre durerea sa încă imensă.

„Este dificil. Foarte dificil. Este dificil pentru că nu ne putem imagina prin ce trece o persoană care trece printr-o astfel de încercare, nici măcar nu putem descrie cuvinte. Este ca un proces de reprimare, de negare. Fiecare îl trăieşte diferit”, a mărturisit el. „Mi-e foarte greu să vorbesc despre el. Aş vrea să spun mai multe, dar e prea greu. De aceea reprim totul. Mă tulbură prea mult”, a repetat el, cu lacrimi în ochi.

„Cum reuşim să rezistăm zi de zi? Datorită lucrurilor care ne motivează, munca, familia, ceilalţi fii ai noştri (Louis şi Jordi), încercăm să facem faţă. Am făcut tot ce am putut până acum”, a adăugat el, afirmând că este extrem de „recunoscător” pentru sprijinul primit după această tragedie. „Ne iubim copiii mai mult decât orice şi vrem să le oferim stabilitate, căldură şi siguranţă. Aceasta este responsabilitatea unui părinte.”

Cvadruplu campion al Germaniei cu Kaiserslautern şi Bayern München, campion al Angliei cu Chelsea, dar şi dublu finalist al Ligii Campionilor cu Bayer (2002) şi Chelsea (2008), al Cupei Mondiale (2002) şi al Euro (2008) cu Germania, Ballack şi-a încheiat cariera în 2012, la 36 de ani. De atunci, el a devenit consultant pentru televiziunea germană.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”
Fanatik.ro
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”
21:12
Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj
21:03
Ce a făcut Vlad Dragomir în meciul câştigat de Pafos cu 7-0
20:49
LIVE TEXTFCSB – U Cluj 1-2. „Șepcile roșii” au întors rezultatul! Bară a lui Dawa
20:37
S-a aflat! Unde se transferă Marko Dugandzic
20:23
Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după Botoșani – Petrolul 1-0: „Le-am spus și lor realitatea”
20:03
VideoJurnal Antena Sport | Încep finalele pentru titlu
Vezi toate știrile
1 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 2 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 3 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 4 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 5 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” 6 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion