Antonelli, după "dubla" Mercedes din Australia: "Nu ne-am dorit acest weekend, dar s-a terminat foarte bine" - Antena Sport

Kimi Antonelli, care a reuşit să se claseze pe 2 la finalul primei curse de Formula 1 a sezonului, din Australia, a vorbit despre cele întâmplate în primul weekend al noului sezon. Antonelli a întâmpinat probleme, dar în cele din urmă weekend-ul s-a dovedit unul perfect pentru Mercedes, care a avut maşinile pe primele două locuri la finalul cursei.

Antonelli a spus că i s-a părut dificil să depăşească în condiţiile noii ere din Formula 1.

Kimi Antonelli: “A fost un weekend pe care nu ni l-am dorit, dar am avut un final foarte bun”

“(n.r: O “dublă” pentru echipă, locul 2 pentu tine. Cum te simţi?) A fost un weekend pe care nu ni l-am dorit, dar am avut un final foarte bun. A trebuit, după cele întâmplate în antrenamente, să recuperez, şi în cursă am făcut acelaşi lucru. Mă bucur că am putut, mai apoi, să-mi găsesc ritmul pe final de cursă şi să termin pe 2.

(n.r: Cum ţi se pare să depăşeşti o altă maşină în această eră nouă?) În primele tururi a fost destul de complicat. Trebuie să fii atent, dar acum nu îmi rămâne decât să mă odihnesc şi să mă concentrez pe următoarea cursă, din China”, a declarat Kimi Antonelli după ce s-a clasat pe locul 2 în Australia, în prima cursă a noului sezon de Formula 1.

George Russell, care plecase din pole-position, a reuşit, în cele din urmă, să câştige prima cursă de Formula 1 a sezonului, cea din Australia. El a fost depăşit la start de Charles Leclerc, apoi între cei doi a început o luptă foarte interesantă. În cele din urmă, Russell s-a impus, iar Mercedes a obţinut chiar “dubla”, Kimi Antonelli terminând pe 2. Charles Leclerc s-a clasat pe locul 3 la final.