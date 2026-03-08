Florin Tănase, conflict cu Peluza Nord? Ce s-a întâmplat la finalul partidei cu U Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase, conflict cu Peluza Nord? Ce s-a întâmplat la finalul partidei cu U Cluj

Daniel Işvanca Publicat: 8 martie 2026, 9:39

Florin Tănase / SPORT PICTURES

FCSB a pierdut de o manieră clară pe Arena Națională contra celor de la Universitatea Cluj, Macalou făcând un adevărat spectacol în fața campioanei din ultimele două sezoane.

Gigi Becali nu a menajat pe nimeni după eșecul suferit de echipa sa și a anunțat schimbări majore la finalul sezonului. Jucătorii au avut de treabă cu suporterii după fluierul final, ei fiind ironizați încă de la pauza meciului.

Florin Tănase, conflict cu fanii FCSB

Suporterii FCSB au părăsit echipa după ce gruparea roș-albastră a ratat accederea în play-off, iar asistența de la partida cu Universitatea Cluj a demonstrat acest lucru.

Încă de la pauză, jucătorii lui Elias Charalambous au fost ironizați de fani, iar conflictul a continuat și după fluierul final, cel vizat fiind Florin Tănase.

Liderul Peluzei Nord a ținut un discurs la final, iar Florin Tănase a părut deranjat de locul în care suporterii au cerut ca jucătorii să vină. „Aici”, a spus Florin Tănase, potrivit digisport.ro.

