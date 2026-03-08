Peste 10.500 de fani la meciurile din liga a patra! Fosta sfert-finalistă de UCL e susținută de fani „și în iad” - Antena Sport

Unul dintre marile cluburi din Franța, cu șase titluri și patru Cupe în palmares, Girondins Bordeaux evoluează momentan în Championnat National 2, echivalentul ligii a patra. Chiar și așa, echipa beneficiază de o susținere extraordinară.

Aflată la al doilea sezon consecutiv în Championnat National 2, după ce în 2024 a fost retrogradată din cauza problemelor financiare, Bordeaux are o medie de 10.514 spectatori la meciurile de acasă, jucate pe stadionul Atlantique.

Bordeaux, în liga a patra, peste AS Monaco!

Nu-i o întâmplare. În stagiunea precedentă, în care Bordeaux a terminat pe locul al patrulea și a ratat promovarea în a treia divizie, asistența a fost la fel de ridicată. Mai exact, 10.725 de suporteri au venit, în medie, la meciurile „girondinilor”.

Numerele sunt uriașe, în contextul în care Championnat National 2 adună, de regulă, undeva la maximum o mie de spectatori pe meci. De altfel, Bordeaux aduce mai mulți spectatori la meciuri decât Monaco, din Ligue 1, și e peste mai toate echipele din Ligue 2, inclusiv Reims, Bastia sau Montpellier.

6.800 de abonați: „O să-i susținem și în iad!”

Pe deasupra, Bordeaux a vândut în acest sezon nu mai puțin de 6.800 de abonamente. „Suporterii lui Bordeaux sunt un fenomen fără egal în Franța”, scria recent publicația Lafont Presse.