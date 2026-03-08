Peste 10.500 de fani la meciurile din liga a patra! Fosta sfert-finalistă de UCL e susținută de fani „și în iad” - Antena Sport

Unul dintre marile cluburi din Franța, cu șase titluri și patru Cupe în palmares, Girondins Bordeaux evoluează momentan în Championnat National 2, echivalentul ligii a patra. Chiar și așa, echipa beneficiază de o susținere extraordinară.
Aflată la al doilea sezon consecutiv în Championnat National 2, după ce în 2024 a fost retrogradată din cauza problemelor financiare, Bordeaux are o medie de 10.514 spectatori la meciurile de acasă, jucate pe stadionul Atlantique.
Bordeaux, în liga a patra, peste AS Monaco!
Nu-i o întâmplare. În stagiunea precedentă, în care Bordeaux a terminat pe locul al patrulea și a ratat promovarea în a treia divizie, asistența a fost la fel de ridicată. Mai exact, 10.725 de suporteri au venit, în medie, la meciurile „girondinilor”.
Numerele sunt uriașe, în contextul în care Championnat National 2 adună, de regulă, undeva la maximum o mie de spectatori pe meci. De altfel, Bordeaux aduce mai mulți spectatori la meciuri decât Monaco, din Ligue 1, și e peste mai toate echipele din Ligue 2, inclusiv Reims, Bastia sau Montpellier.
6.800 de abonați: „O să-i susținem și în iad!”
Pe deasupra, Bordeaux a vândut în acest sezon nu mai puțin de 6.800 de abonamente. „Suporterii lui Bordeaux sunt un fenomen fără egal în Franța”, scria recent publicația Lafont Presse.
În momentul în care echipa a fost retrogradată până în a patra divize, suporterii din gruparea ultra Ultramarines Bordeaux 87, cea mai reprezentativă facțiune a fanilor, și-au declarat loialitatea necondiționată. „Iubim acest club și vom face exact ceea ce am promis în zilele de glorie: o să-l susținem și în iad”, au spus ei. Și s-au ținut de cuvânt.
După 20 de runde în Grupa A din Championnat National 2, Bordeaux e lider, cu 43 de puncte, la egalitate cu VFC La Roche, care are însă un meci mai puțin.
1881 e anul în care s-a înființat Girondins Bordeaux.
În 2009, Bordeaux a câștigat ultimul său titlu în Franța. Un an mai târziu, în 2010, a ajuns în sferturile Champions League.
