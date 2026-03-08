Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Peste 10.500 de fani la meciurile din liga a patra! Fosta sfert-finalistă de UCL e susținută de fani „și în iad” - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Peste 10.500 de fani la meciurile din liga a patra! Fosta sfert-finalistă de UCL e susținută de fani „și în iad”
Foto

Peste 10.500 de fani la meciurile din liga a patra! Fosta sfert-finalistă de UCL e susținută de fani „și în iad”

Ionuţ Axinescu Publicat: 8 martie 2026, 8:51

Comentarii
Peste 10.500 de fani la meciurile din liga a patra! Fosta sfert-finalistă de UCL e susținută de fani „și în iad”
galerie foto Galerie (5)

Jucătorii lui Bordeaux / Bordeaux

Unul dintre marile cluburi din Franța, cu șase titluri și patru Cupe în palmares, Girondins Bordeaux evoluează momentan în Championnat National 2, echivalentul ligii a patra. Chiar și așa, echipa beneficiază de o susținere extraordinară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aflată la al doilea sezon consecutiv în Championnat National 2, după ce în 2024 a fost retrogradată din cauza problemelor financiare, Bordeaux are o medie de 10.514 spectatori la meciurile de acasă, jucate pe stadionul Atlantique.

Bordeaux, în liga a patra, peste AS Monaco!

Nu-i o întâmplare. În stagiunea precedentă, în care Bordeaux a terminat pe locul al patrulea și a ratat promovarea în a treia divizie, asistența a fost la fel de ridicată. Mai exact, 10.725 de suporteri au venit, în medie, la meciurile „girondinilor”.

Numerele sunt uriașe, în contextul în care Championnat National 2 adună, de regulă, undeva la maximum o mie de spectatori pe meci. De altfel, Bordeaux aduce mai mulți spectatori la meciuri decât Monaco, din Ligue 1, și e peste mai toate echipele din Ligue 2, inclusiv Reims, Bastia sau Montpellier.

6.800 de abonați: „O să-i susținem și în iad!”

Pe deasupra, Bordeaux a vândut în acest sezon nu mai puțin de 6.800 de abonamente. „Suporterii lui Bordeaux sunt un fenomen fără egal în Franța”, scria recent publicația Lafont Presse.

Reclamă
Reclamă

În momentul în care echipa a fost retrogradată până în a patra divize, suporterii din gruparea ultra Ultramarines Bordeaux 87, cea mai reprezentativă facțiune a fanilor, și-au declarat loialitatea necondiționată. „Iubim acest club și vom face exact ceea ce am promis în zilele de glorie: o să-l susținem și în iad”, au spus ei. Și s-au ținut de cuvânt.

Reclamă

  • În 2009, Bordeaux a câștigat ultimul său titlu în Franța. Un an mai târziu, în 2010, a ajuns în sferturile Champions League.

    • +(5)
     Mai multe fotografii
    Înapoi la Homepage
    Comentarii


    Reclamă
    Recomandări

    Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

    Vezi rezultatele

    Loading ... Loading ...
    Citește și:
    Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
    Observator
    Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
    Top 10 echipe din Premier League care au cheltuit milioane de lire sterline pentru nimic. Au ajuns de râsul lumii
    Fanatik.ro
    Top 10 echipe din Premier League care au cheltuit milioane de lire sterline pentru nimic. Au ajuns de râsul lumii
    9:52
    Anunțul momentului, după plecarea lui Charalambous de la FCSB: „Va purta o discuție pentru preluarea unei echipe mari”
    9:39
    Florin Tănase, conflict cu Peluza Nord? Ce s-a întâmplat la finalul partidei cu U Cluj
    9:21
    Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat!
    9:18
    Adrian Mutu nu s-a ferit de cuvinte, după FCSB – U Cluj 1-3: „Cel mai slab sezon din era Gigi Becali”
    8:42
    FotoPrimul Mondial câștigat de Argentina, în plină dictatură militară: un general sângeros și acuzații de blat
    8:28
    Întrebat de o posibilă luptă cu George Russell pentru primul loc, Charles Leclerc a avut un răspuns tranşant!
    Vezi toate știrile
    1 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 2 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 3 Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….” 4 BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat 5 Universitatea Craiova, atacată dur înainte de startul play-off-ului: „Rotaru e un om nimic” 6 Sorana Cîrstea, calificare „en-fanfare” în turul trei la Indian Wells! Victorie contra numărului 20 mondial
    Citește și