Elias Charalambous şi-a dat demisia: "Este ultima mea zi la echipă!" Şi Pintilii a plecat - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Elias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat
Elias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat

Radu Constantin Publicat: 7 martie 2026, 22:28

Elias Charalambous şi-a dat demisia: Este ultima mea zi la echipă! Şi Pintilii a plecat

Elias Charalambous, în timpul unui meci / Sport Pictures

Elias Charalambous şi-a anunţat plecarea de la FCSB după eşecul cu Universitatea Cluj: “Este ultima mea zi la echipă”

”Nu am ce să spun despre meci. Am spus-o și săptămâna trecută. Am decis înainte de meci… Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa și cred că trebuie un șoc la echipă.

A fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-și asume vina. Dacă cineva nou va veni, ar fi un șoc pozitiv la echipă.

S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulțumesc”, a spus Elias Charalambous, la Digi Sport.

Şi Pintii a decis să plece împreună cu Charalambous.

FCSB încheie sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj a urcat pe locul al treilea, cu 54 de puncte.

