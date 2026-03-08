Adrian Mutu nu s-a ferit de cuvinte, după FCSB - U Cluj 1-3: „Cel mai slab sezon din era Gigi Becali” - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu nu s-a ferit de cuvinte, după FCSB – U Cluj 1-3: „Cel mai slab sezon din era Gigi Becali”

Daniel Işvanca Publicat: 8 martie 2026, 9:18

Jucătorii de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB a fost surclasată pe Arena Națională de Universitatea Cluj, iar Gigi Becali s-a lovit de o realitate crudă, după ce echipa sa a ratat accederea în play-off.

Patronul roș-albaștrilor a avut un discurs dur imediat după meci și a comentat inclusiv decizia luată de Elias Charalambous, care și-a anunțat plecarea de la campioana României.

Adrian Mutu, verdict crunt pentru parcursul FCSB din Liga 1

Adrian Mutu nu a stat prea mult pe gânduri după ce a văzut cum Macalou și compania s-au distrat în fața campioanei en-titre și „Briliantul” a transmis din capul locului că este cel mai slab sezon al roș-albaștrilor de când Liga 1 a trecut la acest format.

Clujul a avut multe ocazii, cea mai mare mi s-a părut a lui Nistor, care putea să dea mai bine. La FCSB s-a încheiat cel mai slab sezon regulat din era Gigi Becali, din ultimii 20 de ani. Clujul ne-a arătat că se poate. Poate pune probleme. A făcut un meci solid, un meci plin de curaj, e o echipă care poate pune probleme tuturor.

FCSB a suferit pe contraatac și în play-out asta o va aștepta, echipe care se pun pe două linii și joacă pe contraatac. FCSB, o echipă blazată, parcă supărată că joacă în play-out. E pe undeva normal, sunt jucători care nu-s obișnuiți cu asta. De Bîrligea avem nevoie, e singurul atacant pe care îl are România și joacă în play-out”, a declarat Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.

