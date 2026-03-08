Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Întrebat de o posibilă luptă cu George Russell pentru primul loc, Charles Leclerc a avut un răspuns tranşant! - Antena Sport

Home | Formula 1 | Întrebat de o posibilă luptă cu George Russell pentru primul loc, Charles Leclerc a avut un răspuns tranşant!

Întrebat de o posibilă luptă cu George Russell pentru primul loc, Charles Leclerc a avut un răspuns tranşant!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 martie 2026, 8:28

Comentarii
Întrebat de o posibilă luptă cu George Russell pentru primul loc, Charles Leclerc a avut un răspuns tranşant!

Charles Leclerc / captura AntenaPLAY

Charles Leclerc, care s-a clasat pe locul 3 în prima cursă de Formula 1 a noului sezon, din Australia, a fost întrebat dacă s-ar fi putut lupta pe final cu Russell pentru victorie, în condiţiile în care Ferrari ar fi procedat diferit prima dată când am avut Safety Car în această cursă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atunci când s-a anunţat Safety Car virtual, după abandonul lui Isack Hadjar (Red Bull), în turul 12, Ferrari a decis să nu cheme la boxe, pentru schimbul de pneuri, niciun pilot. Hamilton chiar a avut o discuţie cu inginerii Ferrari, transmiţându-le că măcar un pilot Ferrari ar fi trebuit să intre la boxe. Ulterior a mai fost un Safety Car virtual, dar Ferrari nu a putut trimite niciun pilot la boxe, zona fiind considerată nesigură.

Charles Leclerc nu crede că se putea bate cu George Russell pentru victorie: “Mercedes a avut un ritm mai bun ca noi”

Întrebat dacă lucrurile ar fi stat altfel dacă ar fi putut intra la boxe mai repede, Leclerc a fost de părere că nu ar fi avut, oricum, şanse să câştige cursa din Australia.

“(n.r: Charles, mulţumesc că ai făcut această cursă foarte interesantă. Cum a fost maşina, cum a fost cursa? Cum este noua eră a Formulei 1?) A fost o cursă foarte dificilă. La start nu cred că vreunul dintre noi ştia la ce să se aştepte, din punctul de vedere al energiei, al luptelor pentru poziţie, cum este să depăşeşti, cum e să te aperi. Bateria se va consuma pe linii drepte, în timp ce îţi aperi poziţia.

A fost foarte dificil, dar am fost foarte fericit să particip la această luptă. A fost o parte iniţială a cursei foarte interesantă. Poziţia 3 e cea mai bună pe care o puteam obţine astăzi.

Reclamă
Reclamă

“Am mers mai bine azi ca ieri, dar nu cred că am fi câştigat”

Pentru primul start al acestei ere, când se sting luminile, eşti luat prin surprindere, mai ales că avem o procedură de pre-start. Dar startul face parte din joc.

(n.r. În ceea ce priveşte acel Safety Car virtual, crezi că ai fi avut vreo oportunitate să te lupţi cu George pe final?) Nu, nu cred, poate mă înşel. Se pare că Mercedes a avut un ritm mai bun ca noi astăzi. Noi am mers mai bine azi ca ieri, dar nu cred că am fi câştigat”, a declarat Charles Leclerc.

George Russell, care plecase din pole-position, a reuşit, în cele din urmă, să câştige prima cursă de Formula 1 a sezonului, cea din Australia. El a fost depăşit la start de Charles Leclerc, apoi între cei doi a început o luptă foarte interesantă. În cele din urmă, Russell s-a impus, iar Mercedes a obţinut chiar “dubla”, Kimi Antonelli terminând pe 2. Charles Leclerc s-a clasat pe locul 3 la final.

Industria care îi atrage pe tineri cu salarii de peste 12.000 de lei. "Vreau să lucrez la SRI sau la ONU"Industria care îi atrage pe tineri cu salarii de peste 12.000 de lei. "Vreau să lucrez la SRI sau la ONU"
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
Observator
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului
Fanatik.ro
S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului
10:33
Ce le-a cerut Oscar Piastri celor de la McLaren, după accidentul uluitor din Australia: “E foarte dezamăgitor”
10:26
AC Milan – Inter LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu poate face un pas uriaș către titlu, cu o victorie în ”Derby della Madonnina”
10:10
Mercedes a dominat, Ferrari a ratat șansa. Analiza lui Adrian Georgescu după prima cursă a sezonului
10:10
Louis Munteanu, duel stelar cu Lionel Messi! Ce notă a primit atacantul român, după 29 de minute cu Inter Miami
9:52
Anunțul momentului, după plecarea lui Charalambous de la FCSB: „Va purta o discuție pentru preluarea unei echipe mari”
9:39
Florin Tănase, conflict cu Peluza Nord? Ce s-a întâmplat la finalul partidei cu U Cluj
Vezi toate știrile
1 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 2 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 3 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 4 Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….” 5 BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat 6 Universitatea Craiova, atacată dur înainte de startul play-off-ului: „Rotaru e un om nimic”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”