Întrebat de o posibilă luptă cu George Russell pentru primul loc, Charles Leclerc a avut un răspuns tranşant! - Antena Sport

Charles Leclerc, care s-a clasat pe locul 3 în prima cursă de Formula 1 a noului sezon, din Australia, a fost întrebat dacă s-ar fi putut lupta pe final cu Russell pentru victorie, în condiţiile în care Ferrari ar fi procedat diferit prima dată când am avut Safety Car în această cursă.

Atunci când s-a anunţat Safety Car virtual, după abandonul lui Isack Hadjar (Red Bull), în turul 12, Ferrari a decis să nu cheme la boxe, pentru schimbul de pneuri, niciun pilot. Hamilton chiar a avut o discuţie cu inginerii Ferrari, transmiţându-le că măcar un pilot Ferrari ar fi trebuit să intre la boxe. Ulterior a mai fost un Safety Car virtual, dar Ferrari nu a putut trimite niciun pilot la boxe, zona fiind considerată nesigură.

Charles Leclerc nu crede că se putea bate cu George Russell pentru victorie: “Mercedes a avut un ritm mai bun ca noi”

Întrebat dacă lucrurile ar fi stat altfel dacă ar fi putut intra la boxe mai repede, Leclerc a fost de părere că nu ar fi avut, oricum, şanse să câştige cursa din Australia.

“(n.r: Charles, mulţumesc că ai făcut această cursă foarte interesantă. Cum a fost maşina, cum a fost cursa? Cum este noua eră a Formulei 1?) A fost o cursă foarte dificilă. La start nu cred că vreunul dintre noi ştia la ce să se aştepte, din punctul de vedere al energiei, al luptelor pentru poziţie, cum este să depăşeşti, cum e să te aperi. Bateria se va consuma pe linii drepte, în timp ce îţi aperi poziţia.

A fost foarte dificil, dar am fost foarte fericit să particip la această luptă. A fost o parte iniţială a cursei foarte interesantă. Poziţia 3 e cea mai bună pe care o puteam obţine astăzi.