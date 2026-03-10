Schimbare importantă în fotbalul românesc, introdusă de FRF. În ce competiții se va aplica - Antena Sport

Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal a decis, marţi, introducerea sistemului “Multiball” în partidele din cadrul Superligii şi Cupei României pentru creşterea timpului efectiv de joc, informează site-ul oficial al FRF.

Sistemul “Multiball” are ca obiectiv principal reducerea timpilor morţi atunci când mingea părăseşte suprafaţa de joc, prin asigurarea unei disponibilităţi imediate a mingilor de rezervă pentru reluarea jocului.

Schimbare importantă în fotbalul românesc, introdusă de FRF

“Comitetul de Urgenţă al FRF a decis azi implementarea sistemului ‘Multiball’ în anumite competiţii organizate sub egida FRF, în vederea creşterii timpului efectiv de joc, prevenirii întârzierii nejustificate a reluării jocului şi pentru a asigura o desfăşurare mai fluentă a partidelor. Propunerea Departamentului Competiţii, adoptată de Comitetul de Urgenţă azi, 10 martie, prevede completarea articolului 59, litera j, din regulament, prin introducerea obligativităţii utilizării sistemului ‘Multiball’ în competiţiile de fotbal masculin Superliga şi Cupa României, obligatoriu începând cu faza sferturilor de finală, iar în faza grupelor în meciurile în care se întâlnesc echipe din Superligă”, se arată pe site-ul citat.

De asemenea, sistemul va fi utilizat în toate finalele competiţiilor de tineret şi juniori, atât la masculin, cât şi la feminin, organizate de Federaţia Română de Fotbal.

În cadrul acestui sistem vor fi utilizate 15 mingi de joc, distribuite astfel: o minge aflată în joc; o minge în posesia celui de-al patrulea oficial şi 13 mingi de rezervă amplasate uniform în jurul terenului. Dintre acestea, câte două mingi vor fi poziţionate în spatele fiecărei linii de poartă, iar restul vor fi distribuite de-a lungul marginilor terenului, conform schemei stabilite de organizatori.