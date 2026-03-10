Zeljko Kopic a dat cărțile pe față despre viitorul său la Dinamo: „Am discutat cu Nicolescu și acționarii” - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit declarații despre viitorul său la Dinamo. După ce s-a zvonit că ar putea pleca, date fiind cele trei înfrângeri la rând suferite de „câini”, croatul a dezvăluit ce a cerut conducerii.

Zeljko Kopic a recunoscut că a purtat o discuție cu acționarii clubului, cât și cu președintele Andrei Nicolescu, privind concediul pe care ar vrea să-l aibă în acest an.

Zeljko Kopic a dat cărțile pe față despre viitorul său la Dinamo

Croatul le-a cerut oficialilor de la Dinamo două săptămâni de concediu, subliniind timpul redus de odihnă avut în anii precedenți. Acesta a transmis că nu se pune problema plecării de la Dinamo, mărturisind că nu a avut nicio discuție în acest sens cu jucătorii.

„Singura discuție pe care am avut-o a fost cu președintele Andrei Nicolescu și cu acționarii.

Le-am spus că în prima mea vară aici am avut 7 zile de vacanță, în al doilea an, am avut 10 zile, anul acesta am de gând să am cel puțin două săptămâni, asta este tot ce le-am spus.