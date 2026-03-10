Zeljko Kopic a dat cărțile pe față despre viitorul său la Dinamo: „Am discutat cu Nicolescu și acționarii” - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit declarații despre viitorul său la Dinamo. După ce s-a zvonit că ar putea pleca, date fiind cele trei înfrângeri la rând suferite de „câini”, croatul a dezvăluit ce a cerut conducerii.
Zeljko Kopic a recunoscut că a purtat o discuție cu acționarii clubului, cât și cu președintele Andrei Nicolescu, privind concediul pe care ar vrea să-l aibă în acest an.
Zeljko Kopic a dat cărțile pe față despre viitorul său la Dinamo
Croatul le-a cerut oficialilor de la Dinamo două săptămâni de concediu, subliniind timpul redus de odihnă avut în anii precedenți. Acesta a transmis că nu se pune problema plecării de la Dinamo, mărturisind că nu a avut nicio discuție în acest sens cu jucătorii.
„Singura discuție pe care am avut-o a fost cu președintele Andrei Nicolescu și cu acționarii.
Le-am spus că în prima mea vară aici am avut 7 zile de vacanță, în al doilea an, am avut 10 zile, anul acesta am de gând să am cel puțin două săptămâni, asta este tot ce le-am spus.
Două săptămâni de vacanță este anunțul meu în legătură cu plecarea. În legătură cu jucătorii, toți cei care mă cunosc știu că nu obișnuiesc să vorbesc în fața jucătorilor.
Dacă vreau să spun ceva, vorbesc doar cu acționarii și cu președintele. Acest gen de informații este irelevant”, a declarat Zeljko Kopic.
Dinamo va începe play-off-ul cu un derby „de foc”. Sâmbătă, de la ora 21:00, „câinii” o vor înfrunta pe Rapid în deplasare, echipă cu care au pierdut ambele confruntări din sezonul regular.
- Singurul jucător absent de la primul antrenament condus de Mirel Rădoi la FCSB
- Motivul real pentru care Kader Keita a plecat de la locul accidentului. Diana Șucu a dezvăluit tot: „Soțul meu l-a ajutat”
- Iuliu Mureșan a spus care este obiectivul real al CFR-ului din acest sezon: „Vor fi meciuri foarte grele”
- Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Mirel Rădoi la conferința de prezentare la FCSB: „E bună, dar e și capcană”
- „De ce ați plecat de la Craiova?” Răspunsul dat de Mirel Rădoi, după revenirea la FCSB