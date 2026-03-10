Veste excelentă pentru Pep Guardiola! A revenit la antrenamente și poate juca cu Real Madrid - Antena Sport

Real Madrid – Manchester City a devenit deja un clasic în fazele eliminatorii din UEFA Champions League, iar cele două formații urmează să se întâlnească din nou miercuri, în manșa tur a optimilor.

Pep Guardiola a primit o veste de excepție cu doar o zi înaintea partidei. Erling Haaland s-a antrenat alături de coechipierii săi și va fi apt pentru jocul de pe ”Bernabeu”.

Erling Haaland, apt pentru meciul cu Real Madrid

Optimile UEFA Champions League încep de marți, iar miercuri seară este programat și super-duelul dintre Real Madrid și Manchester City. „Los blancos” nu au decât varianta victoriei, în încercarea de a facilita returul de pe Etihad Stadium.

Pep Guardiola a primit vești excelent la antrenamentul oficial de marți, atunci când Erling Haaland s-a pregătit în regim normal, alături de ceilalți coechipieri ai săi.

Cel mai probabil, el va fi apt din punct de vedere medical pentru disputa de pe ”Bernabeu”. În șase meciuri jucate contra lui Real Madrid, Haaland are trei goluri marcate și un assist.