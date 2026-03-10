Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste excelentă pentru Pep Guardiola! A revenit la antrenamente și poate juca cu Real Madrid - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Veste excelentă pentru Pep Guardiola! A revenit la antrenamente și poate juca cu Real Madrid

Veste excelentă pentru Pep Guardiola! A revenit la antrenamente și poate juca cu Real Madrid

Daniel Işvanca Publicat: 10 martie 2026, 18:26

Comentarii
Veste excelentă pentru Pep Guardiola! A revenit la antrenamente și poate juca cu Real Madrid

Pep Guardiola / Profimedia

Real Madrid – Manchester City a devenit deja un clasic în fazele eliminatorii din UEFA Champions League, iar cele două formații urmează să se întâlnească din nou miercuri, în manșa tur a optimilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pep Guardiola a primit o veste de excepție cu doar o zi înaintea partidei. Erling Haaland s-a antrenat alături de coechipierii săi și va fi apt pentru jocul de pe ”Bernabeu”.

Erling Haaland, apt pentru meciul cu Real Madrid

Optimile UEFA Champions League încep de marți, iar miercuri seară este programat și super-duelul dintre Real Madrid și Manchester City. „Los blancos” nu au decât varianta victoriei, în încercarea de a facilita returul de pe Etihad Stadium.

Pep Guardiola a primit vești excelent la antrenamentul oficial de marți, atunci când Erling Haaland s-a pregătit în regim normal, alături de ceilalți coechipieri ai săi.

Cel mai probabil, el va fi apt din punct de vedere medical pentru disputa de pe ”Bernabeu”. În șase meciuri jucate contra lui Real Madrid, Haaland are trei goluri marcate și un assist.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
Observator
Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere
Fanatik.ro
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere
18:17
Singurul jucător absent de la primul antrenament condus de Mirel Rădoi la FCSB
17:57
Decizie radicală luată de internaționalul englez! S-a retras de la echipa națională cu câteva luni înainte de Mondial
17:55
Motivul real pentru care Kader Keita a plecat de la locul accidentului. Diana Șucu a dezvăluit tot: „Soțul meu l-a ajutat”
17:46
Iuliu Mureșan a spus care este obiectivul real al CFR-ului din acest sezon: „Vor fi meciuri foarte grele”
17:36
Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Mirel Rădoi la conferința de prezentare la FCSB: „E bună, dar e și capcană”
17:32
Rodrygo s-a operat! Când este așteptat să revină pe gazon jucătorul lui Real Madrid
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 5 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane” 6 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB