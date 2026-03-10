Alvaro Arbeloa, ultimele detalii despre situația lui Kylian Mbappe înainte de Real Madrid - Manchester City - Antena Sport

Antrenorul lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a declarat marţi că atacantul francez Kylian Mbappe, care va ratat meciul de miercuri cu Manchester City, din optimile de finală ale Ligii Campionilor, se simte “mult mai bine” şi va reveni “foarte curând”.
“Mbappe? Se simte mult mai bine. După cum am spus, îi monitorizăm progresul zi de zi, iar această săptămână a fost foarte pozitivă. A revenit cu senzaţii mult mai bune, se simte mai bine pe zi ce trece, aşa că ne aşteptăm la revenirea lui foarte curând”, a declarat Arbeloa într-o conferinţă de presă.
Alvaro Arbeloa, ultimele detalii despre situația lui Kylian Mbappe înainte de Real Madrid – Manchester City
Încă nerefăcut după accidentarea la genunchiul stâng, atacantul francez, revenit la Madrid după o săptămână petrecută la Paris, nu a participat la antrenamentele de grup cu coechipierii săi şi şi-a continuat antrenamentul individual în sală, marţi dimineaţă.
Absenţa lui Mbappe, golgheterul gigantului spaniol cu 38 de goluri în 33 de meciuri în toate competiţiile, îi va complica enorm sarcina lui Alvaro Arbeloa, care este, de asemenea, lipsit, din cauza accidentărilor, de alţi şase jucători majori: Rodrygo, Jude Bellingham, Eder Militao, Alvaro Carreras, David Alaba şi Dani Ceballos.
Tehnicianul spaniol, care a spus că se aşteaptă la “un meci complicat” împotriva echipei lui Pep Guardiola, ce este “capabilă să se găsească cu ochii închişi”, a dat totuşi asigurări că Real “nu ar trebui să se simtă niciodată inferioară nimănui”, mai ales în Liga Campionilor, o competiţie pe care a câştigat-o de 15 ori.
Fără Mbappe, Rodrygo şi Bellingham, Arbeloa a recunoscut că va avea nevoie de o evoluţie bună a lui Vinicius Junior, cel care a fost decisiv în cele două meciuri cu Benfica din playoff (1-0, 2-1).
“Vinicius îşi asumă o mare responsabilitate ca lider ofensiv şi vom avea nevoie de cea mai bună versiune a lui dacă vrem să o eliminăm pe Manchester City”, a spus el.
- Galatasaray – Liverpool LIVE SCORE (19:45). Echipele de start pentru primul meci al serii. Barcelona și Bayern joacă de la 22:00
- Veste excelentă pentru Pep Guardiola! A revenit la antrenamente și poate juca cu Real Madrid
- Lovitură după lovitură pentru Real Madrid înainte de turul cu Manchester City. Mbappe, OUT + încă o accidentare
- Ce îl macină pe Pep Guardiola înainte de meciul cu Real Madrid din Champions League? Detaliul remarcat
- Real Madrid, amendat de UEFA! De la ce a pornit totul