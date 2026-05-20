Schimbare istorică aprobată de UEFA! Preliminariile Europene se schimbă radical

Comitetul Executiv al UEFA a aprobat o schimbare istorică în ceea ce priveşte preliminariile Europene ale turneelor finale de Campionate Mondiale şi Europene. După EURO 2028, preliminariile vor avea un nou sistem care va include două ligi.

Din sezonul 2028/29, şi Nations League va suferi modificări, urmând să treacă de la patru ligi câte are în prezent la trei ligi de câte 18 echipe. Aceste trei ligi vor avea o importanţă majoră în ceea ce priveşte formarea preliminariilor Europene.

Preliminariile Europene vor fi formate din două ligi: Liga 1, formată din cele 36 de echipe care evoluează în Liga 1 şi Liga B din Nations League şi Liga 2, formată din 18 (sau 19) echipe rămase în Nations League.

“Noul format al Preliminariilor Europene pentru turneele finale (EURO și Cupa Mondială) propune un sistem inovator, similar cu cel implementat deja în faza grupelor Cupei României Betano și în competițiile de club europene, în care echipele nu mai joacă meciuri împotriva tuturor formațiilor din grupă, ci dispută un număr redus de partide împotriva unor adversari stabiliți pe baza urnelor valorice.

În Liga 1 vor exista trei grupe de câte 12 echipe, trase la sorți din trei urne de câte 12 echipe. Fiecare echipă va juca șase meciuri (pe teren propriu sau în deplasare) împotriva a șase adversari diferiți, câte doi din fiecare urnă, similar formatului actual al competițiilor UEFA la nivel de club. Liga 2 se va desfășura exact ca Liga C din UNL, cu trei grupe de 6 echipe (sau una de 7).