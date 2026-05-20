Home | Fotbal | Schimbare istorică aprobată de UEFA! Preliminariile Europene se schimbă radical
NEWS ALERT

Schimbare istorică aprobată de UEFA! Preliminariile Europene se schimbă radical

Alex Masgras Publicat: 20 mai 2026, 18:13

Comentarii
Schimbare istorică aprobată de UEFA! Preliminariile Europene se schimbă radical

Gică Hagi / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Comitetul Executiv al UEFA a aprobat o schimbare istorică în ceea ce priveşte preliminariile Europene ale turneelor finale de Campionate Mondiale şi Europene. După EURO 2028, preliminariile vor avea un nou sistem care va include două ligi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din sezonul 2028/29, şi Nations League va suferi modificări, urmând să treacă de la patru ligi câte are în prezent la trei ligi de câte 18 echipe. Aceste trei ligi vor avea o importanţă majoră în ceea ce priveşte formarea preliminariilor Europene.

UEFA schimbă radical preliminariile Europene! Două ligi pentru calificarea la EURO şi Cupa Mondială

Preliminariile Europene vor fi formate din două ligi: Liga 1, formată din cele 36 de echipe care evoluează în Liga 1 şi Liga B din Nations League şi Liga 2, formată din 18 (sau 19) echipe rămase în Nations League.

“Noul format al Preliminariilor Europene pentru turneele finale (EURO și Cupa Mondială) propune un sistem inovator, similar cu cel implementat deja în faza grupelor Cupei României Betano și în competițiile de club europene, în care echipele nu mai joacă meciuri împotriva tuturor formațiilor din grupă, ci dispută un număr redus de partide împotriva unor adversari stabiliți pe baza urnelor valorice.

În Liga 1 vor exista trei grupe de câte 12 echipe, trase la sorți din trei urne de câte 12 echipe. Fiecare echipă va juca șase meciuri (pe teren propriu sau în deplasare) împotriva a șase adversari diferiți, câte doi din fiecare urnă, similar formatului actual al competițiilor UEFA la nivel de club. Liga 2 se va desfășura exact ca Liga C din UNL, cu trei grupe de 6 echipe (sau una de 7).

Reclamă
Reclamă

Deși sunt calificate direct la turneul final, echipele gazdă vor participa în Preliminariile Europene, având un obiectiv legat de poziția lor în următoarea ediție a Ligii Națiunilor UEFA. Echipele cel mai bine clasate din fiecare grupă a Ligii 1 se vor califica direct, în timp ce locurile rămase vor fi alocate printr-un sistem de play-off (baraj), care va garanta șanse echitabile de calificare și echipelor din Liga 2″, se arată în comunicatul emis de FRF.

În ceea ce priveşte Nations League, fiecare ligă va fi compusă din trei grupe a câte şase echipe. În total, fiecare naţională va disputa şase meciuri împotriva a cinci adversari. Singurele dueluri tur-retur vor avea loc între echipele din aceeaşi urnă valorică. Ţinând cont că la start se află 55 de echipe, Liga C va avea o grupă de 7 echipe. În ceea ce priveşte sferturile, Final 4-ul, şi meciurile de baraj pentru promovare/retrogradare, lucrurile rămân neschimbate.

Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispozițieTinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Observator
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
„Un om foarte bogat!”. El este afaceristul cu care Gigi Becali a negociat pentru Marius Baciu! Antrenorul nu a vrut să vină la FCSB fără OK-ul său. Exclusiv
Fanatik.ro
„Un om foarte bogat!”. El este afaceristul cu care Gigi Becali a negociat pentru Marius Baciu! Antrenorul nu a vrut să vină la FCSB fără OK-ul său. Exclusiv
20:24

VideoJurnal Antena Sport | Baciu sună adunarea
20:21

VideoJurnal Antena Sport | Hagi vrea România în atac
19:52

Vasile Mogoş a luat titlul cu Craiova şi are o ofertă pe masă din Italia
19:39

VIDEOAustria – Elveţia 0-9. Ţara gazdă, scorul Mondialului de hochei. SUA şi Suedia, meciuri tari de la 21:20
19:20

“M-am speriat!”. Marius Baciu a dat verdictul după primele antrenamente la FCSB
19:09

Starurile din tenis se revoltă! Decizia luată înainte de Roland Garros pentru a trage un semnal de alarmă
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma 6 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an”
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român