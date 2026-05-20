Starurile din tenis se revoltă! Decizia luată înainte de Roland Garros pentru a trage un semnal de alarmă

Vedete ale tenisului, care simt că sunt dezavantajate de distribuirea veniturilor din turneele de Grand Slam, îşi vor manifesta nemulţumirea vineri, în timpul zilei dedicate obligaţiilor mediatice la Roland Garros, o decizie pe care organizatorii o regretă, scrie AFP.

Mai mulţi jucători, ale căror nume nu au fost încă dezvăluite, vor limita la cincisprezece minute timpul pe care îl vor acorda presei în cadrul tradiţionalei “Media Day”.

Vedetele din tenis se revoltă îniante de Roland Garros 2026

Aceste cincisprezece minute simbolizează cele aproximativ 15% pe care ei le primesc sub formă de premii din veniturile totale ale turneelor de Mare Şlem, a confirmat miercuri o sursă apropiată jucătorilor, confirmând informaţiile publicate în ziarul L’Equipe. Ulterior, aceştia vor refuza să acorde interviuri principalilor deţinători de drepturi de televiziune ai turneului, precum France Televisions şi Eurosport, a adăugat aceeaşi sursă.

Disputa a început în aprilie 2025, când jucătorii au cerut, într-o scrisoare adresată organizatorilor, o mai bună redistribuire a veniturilor către jucători sub formă de premii în bani, pe care doresc să le majoreze de la aproximativ 15% în prezent – conform calculelor lor – la 22%.

În urma acestui fapt, toate cele patru turnee şi-au mărit premiile în bani. Openul Francez a anunţat la mijlocul lunii aprilie o nouă creştere a premiilor totale pentru jucători, care ajung acum la 61,7 milioane de euro (+9,5%).