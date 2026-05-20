Starurile din tenis se revoltă! Decizia luată înainte de Roland Garros pentru a trage un semnal de alarmă

Alex Masgras Publicat: 20 mai 2026, 19:09

Aryna Sabalenka, în timpul unui meci / Profimedia

Vedete ale tenisului, care simt că sunt dezavantajate de distribuirea veniturilor din turneele de Grand Slam, îşi vor manifesta nemulţumirea vineri, în timpul zilei dedicate obligaţiilor mediatice la Roland Garros, o decizie pe care organizatorii o regretă, scrie AFP.

Mai mulţi jucători, ale căror nume nu au fost încă dezvăluite, vor limita la cincisprezece minute timpul pe care îl vor acorda presei în cadrul tradiţionalei “Media Day”.

Vedetele din tenis se revoltă îniante de Roland Garros 2026

Aceste cincisprezece minute simbolizează cele aproximativ 15% pe care ei le primesc sub formă de premii din veniturile totale ale turneelor de Mare Şlem, a confirmat miercuri o sursă apropiată jucătorilor, confirmând informaţiile publicate în ziarul L’Equipe. Ulterior, aceştia vor refuza să acorde interviuri principalilor deţinători de drepturi de televiziune ai turneului, precum France Televisions şi Eurosport, a adăugat aceeaşi sursă.

Disputa a început în aprilie 2025, când jucătorii au cerut, într-o scrisoare adresată organizatorilor, o mai bună redistribuire a veniturilor către jucători sub formă de premii în bani, pe care doresc să le majoreze de la aproximativ 15% în prezent – conform calculelor lor – la 22%.

În urma acestui fapt, toate cele patru turnee şi-au mărit premiile în bani. Openul Francez a anunţat la mijlocul lunii aprilie o nouă creştere a premiilor totale pentru jucători, care ajung acum la 61,7 milioane de euro (+9,5%).

Jucătorii şi-au exprimat “profunda dezamăgire” faţă de creşterea de la începutul lunii mai, în condiţiile în care ei estimează veniturile aşteptate în acest an la Roland Garros la 400 de milioane de euro.

Aryna Sabalenka a ameninţat cu boicotul înainte de turneul de la Roma

Întrebată într-o conferinţă de presă cu ocazia turneului de la Roma despre posibilitatea unui boicot al turneelor de Grand Slam de către cele mai bune jucătoare din lume, numărul 1 mondial Arina Sabalenka a răspuns că ar fi necesară “boicotarea dacă aceasta este singura soluţie pentru a apărarea drepturilor”.

Federaţia Franceză de Tenis (FFT), care organizează turneul de Mare Şlem de la Paris, a regretat miercuri “decizia jucătorilor” care, a spus ea, “penalizează toate părţile interesate ale turneului: mass-media, difuzorii, echipele federaţiei şi întreaga familie a tenisului care urmăreşte cu entuziasm fiecare ediţie a turneului de la Roland Garros”.

FFT subliniază că, pe lângă o creştere de “aproximativ 45%” a premiilor în bani pentru Roland Garros faţă de 2019, a investit “peste 450 de milioane de euro” în infrastructura turneului, de care beneficiază jucătorii pe parcursul celor două săptămâni de la Paris.

O întâlnire între organizatorii turneului de la Roland Garros şi “unii dintre reprezentanţii” jucătorilor va avea loc vineri.

