Atletico Madrid vrea să dea lovitura verii! Un star de la Manchester City, dorit pe Metropolitano

Alex Masgras Publicat: 20 mai 2026, 19:00

Diego Simeone, în timpul unui meci / Profimedia

Atletico Madrid se pregăteşte să îşi întărească lotul pentru sezonul viitor, iar echipa lui Diego Simeone are deja câteva nume pregătite. Formaţia de pe Metropolitano vrea să umple golul lăsat de Antoine Griezmann, care a semnat cu Orlando City, formaţie din MLS.

Spaniolii au descoperit lovitura pe care o încearcă să o dea Atletico. Este vorba despre Bernardo Silva, starul lui Manchester City, care se va despărţi de “cetăţeni” la finalul acestui sezon.

Atletico Madrid vrea să îl aducă în vară pe Bernardo Silva

Potrivit marca.com, Bernardo Silva este o ţintă a lui Atletico Madrid în această vară şi încearcă să îl semneze pe fotbalistul portughez care va împlini 32 de ani în luna august. El a ajuns la City în 2017 şi a devenit rapid unul dintre cei mai importanţi jucători din era Pep Guardiola pe Etihad, acolo unde a cucerit şase titluri în Premier League şi o Ligă a Campionilor.

Toţi cei de la Atletico Madrid îl consideră pe Bernardo Silva înlocuitorul perfect pentru Antoine Griezmann, “un jucător capabil să joace pe ambele flancuri, dar şi ca mijlocaş ofensiv şi chiar al doilea atacant”.

Bernardo Silva se va despărţi la finalul acestui sezon de Manchester City din postura de jucător liber de contract, ceea ce înseamnă că Atletico îl poate aduce gratis, dacă îl va convinge pe portughez, care va participa luna viitoare la Cupa Mondială 2026, să semneze vara aceasta cu echipa de pe Metropolitano.

Atletico Madrid ar fi început deja discuţiile, Jorge Mendes fiind impresarul care îl reprezintă pe Bernardo Silva. Echipa lui Simeone nu este însă singura interesată de semnătura fotbalistului de 31 de ani. Barcelona, AC Milan, Juventus şi Chelsea se numără printre celelalte echipe care şi-au manifestat interesul.

  • 19 trofee a cucerit Bernardo Silva la Manchester City
  • 27 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Bernardo Silva, potrivit transfermarkt.com
