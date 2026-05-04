Cele mai tari imagini după ce Cristi Chivu a câștigat titlul cu Inter. Nebunie totală pe Giuseppe Meazza

Inter și-a asigurat matematic titlul din Italia după ce a câștigat cu 2-0 contra Parmei, iar imediat după fluierul final, a început nebunia pe Giuseppe Meazza. Jucătorii lui Cristi Chivu au intrat pe teren cu o pancartă pe care figura Scudetto-ul care avea numărul 21 și au creat o atmosferă senzațională alături de fani.
Inter a câștigat titlul cu numărul 21 din istoria clubului după ce a învins-o pe Parma pe Giuseppe Meazza, iar un merit imens pentru acest lucru îl are în mod cert Cristi Chivu. Venit după un sezon în care “nerazzurrii” au ratat la limită toate obiectivele pe care le aveau în vizor, antrenorul român a revitalizat echipa din Lombardia și a adus Scudetto-ul.
Fiesta pe Giuseppe Meazza după titlul câștigat de Inter alături de Inter
După ce arbitrul central a consfințit rezultatul final al partidei, fotbaliștii și cei 75.000 de suporteri aflați pe Giuseppe Meazza nu au mai ținut cont de nimic. Fotbaliștii lui Cristi Chivu au pătruns pe teren și au început să facă hora, iar același lucru s-a întâmplat și cu staff-ul antrenorului român.
Pe gazon au venit și membrii din conducerea clubului, în frunte cu președintele “Beppe” Marotta, dar și Javier Zanetti, fostul mare fundaș al “nerazzurrilor”. Chivu a făcut un gest superb și le-a mulțumit fanilor pentru tot suportul acordat pe parcursul acestui sezon.
La câteva minute după, pe Giuseppe Meazza s-a dat startul la un foc de artificii, fiind creată o atmosferă de senzație. Sărbătoarea nu se va opri aici pentru Inter și fanii echipei, însă cele două tabere vor avea locuri diferite unde se vor duce.
Chivu și jucătorii săi se vor duce într-un local secret rezervat special, în timp ce fanii se vor îndrepta spre Piața Domului din Milano.
