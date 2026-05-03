Când primesc Chivu și jucătorii Interului medaliile de campioni? Festivitatea nu va avea loc după meciul cu Parma

Andrei Nicolae Publicat: 3 mai 2026, 18:50

Cristi Chivu / Profimedia

Inter își poate asigura matematic titlul cu numărul 21 în această seară în cazul în care nu pierde în fața Parmei, însă festivitatea de decernare a trofeului nu este pregătită pentru duminică seara. Chivu și jucătorii săi vor primi medaliile de campioni la ultimul meci disputat pe teren propriu din acest sezon, cel contra lui Hellas Verona.

Inter o întâlnește în această seară pe Parma și are nevoie de doar un punct pentru a declanșa fiesta și a câștiga matematic titlul. Cu ocazia zilei care se anunță una extrem de specială pentru “nerazzurri”, în presa din Italia au început să apară numeroase materiale dedicate echipei din Lombardia, iar unul dintre ele prefațează ce urmează să se întâmple în duelul contra fostei echipe a lui Chivu.

Inter poate deveni campioană diseară, dar nu va primi și Scudetto-ul

În materialul redactat de jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport figurează o informație extrem de importantă pentru fanii echipei, atât cei 75.000 care vor veni pe Giuseppe Meazza, cât și pentru restul. Chiar și în situația în care Inter va câștiga matematic titlul, oficialii din Serie A nu au pregătită o festivitate de decernare a medaliilor și trofeului.

Sărbătoarea cea mare de pe Meazza va fi amânată pentru weekend-ul 15-17 mai, atunci când “nerazzurrii” joacă pentru ultima dată pe teren propriu. Atunci, Inter va da peste Hellas Verona, iar stadionul din Milano e așteptat să se umple din nou.

În plus, atunci jucătorii lui Chivu vor urma să sărbătorească și pe străzile din orașul din Lombardia, ceva ce nu urmează să se întâmple duminică după meciul cu Parma. Conform sursei citate anterior, echipa a rezervat o locație, însă ieșirea respectivă ar urma să fie dedicată doar staff-ului antrenorului român și jucătorilor săi.

