“Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 4 mai 2026, 0:27

Steven Nsimba, după golul marcat în Univ. Craiova - Dinamo / Sport Pictures

Steven Nsimba a avut o reacție intrigantă după ce a fost întrebat la interviul de după Universitatea Craiova – Dinamo despre faza golului controversat marcat chiar de el. Francezul nu a părut deloc afectat de faptul că la faza premergătoare reușitei din prelungiri nu a fost semnalizat un offside, tot el fiind protagonistul și acelui moment.

Universitatea Craiova a învins-o dramatic pe Dinamo duminică seara cu scorul de 2-1 cu un gol marcat în prelungiri de Nsimba, la capătul unui meci în care alb-roșiii au condus preț de doar două minute. Partida spectaculoasă din Bănie, în urma căreia oltenii s-au dus la trei puncte distanță de “U” Cluj, a fost însă umbrită de o gafă imensă a brigăzii de arbitri conduse la centru de Szabolcs Kovacs.

“Un gol e gol”. Nsimba, impasibil după ce a marcat o reușită ce trebuia anulată

La faza premergătoare golului secund marcat de Steven Nsimba, atacantul francez a fost surprins într-o poziție neregulamentară, însă asistentul Adrian Vornicu nu a ridicat fanionul. După gol, faza a fost analizată la camera VAR, unde se aflau Cătălin Popa și Lucian Rusandu, însă nu a fost depistată nicio problemă.

După meci, Nsimba a vorbit despre golul marcat, dar și despre motivul celebrării sale, când a rămas stană de piatră în fața peluzei oltene.

Petrecerea nu s-a terminat. Nu am verificat faza, sincer, un gol e gol, pot să plângă. Știam că voi marca. Este foarte bine să înscriu așa și să revenim în acest fel ca să câștigăm meciul. Avem sprijinul fanilor și va fi bine pentru noi. Încerc să învăț câteva cântece din România.

(n.r. ce a reprezentat acea celebrare?) Ca să le amintesc că încă sunt aici. Antrenorul a luat decizia, iar eu sunt aici să joc, indiferent de situație“, a spus atacantul francez, potrivit digisport.ro.

