Ce scenariu ar fi! Florin Prunea aruncă un nume-surpriză în discuția pentru viitorul antrenor de la FCSB

FCSB încă nu a găsit înlocuitor pentru Mirel Rădoi, în condițiile în care conducerea clubului încă speră să îl convingă pe Elias Charalambous să se întoarcă.
Totuși, Florin Prunea crede că un scenariu în care chiar Rădoi să se întoarcă la formația roș-albastră nu este exclus, ținând cont de cum și-a început aventura la Gaziantep și de pretențiile turcilor.
Prunea crede că Rădoi poate reveni la FCSB
FCSB a rămas fără antrenor după cinci etape disputate în play-out, în condițiile în care Mirel Rădoi nu și-a respectat angajamentul și a plecat înainte de finalul stagiunii actuale. Acum, roș-albaștrii caută tehnician, iar primul nume de pe listă este Charalambous. În același timp, Mihai Stoica a anunțat recent că a găsit viitorul antrenor, dar nu vrea să îi divulge numele.
În tot acest context, Prunea a aruncat în discuția pentru viitorul antrenor de la FCSB un nume ale cărui șanse să vină sunt extrem de improbabile. Este vorba chiar despre Mirel Rădoi, omul care a plecat de la roș-albaștri după cinci etape disputate în play-out, venit inițial în locul lui Charalambous după ce campioana ultimelor două ediții a ratat play-off-ul în premieră.
“Nu înțeleg de ce se grăbesc. Poate vine Mirel Rădoi înapoi. Dacă mai pierde încă o dată…Turcii nu prea au răbdare acolo, din ce am auzit“, a spus Florin Prunea, potrivit digisport.ro.
Declarația lui Prunea se bazează pe primele două rezultate de Rădoi de la instalarea sa pe banca celor de la Gaziantep. În primele două meciuri, formația românului a pierdut cu 3-0 cu Eyupspor și cu 2-0 cu Beșiktaș, iar presa din “țara semilunii” deja a început să îl taxeze.
Cu toate acestea, șansele ca Rădoi să revină la FCSB sunt extrem de mici, ținând cont de cât de scurt a fost al doilea său mandat pe banca roș-albaștrilor și că a acceptat să plece la altă echipă imediat cum a avut oferta pe masă.
