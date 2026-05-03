Bornele fabuloase atinse de Cristi Chivu după ce a câștigat titlul cu Inter. Românul a intrat în istoria Serie A

Andrei Nicolae Publicat: 3 mai 2026, 23:43

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu a devenit duminică seara campion în Italia cu Inter la capătul partidei cu Parma, încheiată cu scorul de 2-0. Pe lângă performanța de a fi primul antrenor român care conduce o echipă din Top 5 spre titlu, tehnicianul din Reșița a mai atins alte borne extrem de interesante care îl trimit în istoria Serie A.

Inter a câștigat titlul cu numărul 21 din istoria clubului după ce a învins-o pe Parma pe Giuseppe Meazza, iar un merit imens pentru acest lucru îl are în mod cert Cristi Chivu. Venit după un sezon în care “nerazzurrii” au ratat la limită toate obiectivele pe care le aveau în vizor, antrenorul român a revitalizat echipa din Lombardia și a adus Scudetto-ul.

Toate bornele de top atinse de Chivu odată cu titlul cucerit în Italia

Odată cu această performanță care îl trimite pe Chivu în istoria fotbalului românesc și pe plan antrenoral, tehnicianul născut în Reșița a atins borne fantastice.

Antrenorul român a devenit doar al doilea om din istoria lui Inter care reușește să câștige Scudetto-ul atât din postura de jucător, cât și ca antrenor. Singurul precedent de acest fel a fost creat de Armando Castellazzi, care a pus mâna pe Scudetto când avea ghetele în picioare în 1930, după care a făcut-o de pe margine în 1938. Chivu a câștigat titlul ca jucător în 2008, 2009 și 2010.

În plus, Chivu a devenit doar al patrulea antrenor străin din istoria lui Inter care cucerește titlul în Italia, după maghiarul Arpad Weisz (1930), argentinianul Heleno Herrera (1963, 1965 și 1966) și Jose Mourinho (2009 și 2010).

De asemenea, Chivu a devenit al doilea străin din istoria Serie A care câștigă titlul atât ca jucător, cât și ca antrenor. Primul a fost suedezul Nils Liedholm, care a câștigat în anii ’50 patru Scudetto-uri cu AC Milan, după care două cu AS Roma, în 1979 și 1983.

Nu în ultimul rând, Chivu s-a alăturat unei liste impresionante de personalități străine care au câștigat titlul în Italia, devenind al 17-lea nume din “club”.

