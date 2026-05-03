Home | Tenis de masă | Victorie uriaşă pentru echipa României la Campionatele Mondiale: 3-2 cu Coreea de Sud

Victorie uriaşă pentru echipa României la Campionatele Mondiale: 3-2 cu Coreea de Sud

Dan Roșu Publicat: 3 mai 2026, 8:00

Comentarii
Victorie uriaşă pentru echipa României la Campionatele Mondiale: 3-2 cu Coreea de Sud

România - FRTM

Selecţionata feminină a României (numărul 7 mondial) a reuşit o victorie remarcabilă în valoroasei formaţii a Coreei de Sud (numărul 3 mondial), cu scorul de 3-2, sâmbătă seara, la Campionatele Mondiale de tenis de masă de la Londra.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bernadette Szocs a învins-o în primul meci pe Gahyeon Park, cu 3-0 (11-4, 12-10, 11-6), apoi Elizabeta Samara a fost întrecută de Nayeong Kim cu 3-1 (11-6, 8-11, 11-6, 11-6), după care asiaticele au preluat conducerea, în urma meciului pierdut de Andreea Dragoman cu Ha Eun Yang, scor 2-3 (8-11, 11-6, 11-6, 9-11, 7-11).

România – Coreea de Sud 3-2

Bernadette Szocs a obţinut o nouă victorie pentru tricolore, 3-0 (11-7, 11-6, 12-10) cu Nayeong Kim, iar Samara a învins-o în meciul decisiv pe Gahyeon Park, cu 3-1 (7-11, 11-8, 11-8, 11-5).

România a pierdut primul său meci în faţa campioanei mondiale China, cu 0-3.

Duminică, în ultimul său meci din grupă, România va înfrunta Taiwanul, de la 19:00.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia derby-ul etapei din Liga 1: Universitatea Craiova - Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
Observator
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
Un fost Războinic de la Survivor România îi aduce acuzații grave lui Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre Faimos
Fanatik.ro
Un fost Războinic de la Survivor România îi aduce acuzații grave lui Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre Faimos
11:02

Benfica lui Jose Mourinho, acuzații grave după un nou pas greșit. Premiul pentru „Jucătorul meciului”, acordat arbitrului
10:07

„Lumina de la capătul tunelului”. Reacția lui Max Verstappen, după primul rezultat important al sezonului
9:43

Philadelphia a eliminat-o pe Boston, din play-off-ul NBA. Joel Embiid, prestație de vis în meciul 7
9:35

VIDEOInter Miami a condus cu 3-0, dar scorul final e halucinant. Gol pentru Messi. 4 intervenţii ale portarului la aceeaşi fază
9:13

Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după o nouă accidentare. Dorinel Munteanu a dat toate detaliile: „Să vedem dacă ne mai ajută”
9:12

VIDEOEstonia – România 3-1. Tricolorii ratează matematic promovarea în Divizia I/A
Vezi toate știrile
1 Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul, după ce Napoli a remizat cu Como 2 “Mai bine nu-l am în fața mea”. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: “Să nu te ducă capul…” 3 FotoÎn plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase! 4 Ilie Dumitrescu, variantă “bombă” pentru banca FCSB-ului! Mesaj direct pentru Gigi Becali: “Ar fi o lovitură” 5 S-a stabilit a doua echipă promovată în Premier League. O fostă câștigătoare de Cupa UEFA revine după un an 6 VIDEOKimi Antonelli, pole-position în Marele Premiu de la Miami. Max Verstappen, pe locul secund
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semneazăDorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează