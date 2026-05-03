Zeljko Kopic a răbufnit, după ce Craiova a înscris golul victoriei cu Dinamo din offside: “Din nou domnul Kovacs”

Zeljko Kopic, supărat, după un meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a criticat arbitrajul, după ce echipa lui a pierdut derby-ul cu Craiova în urma unei erori grave de arbitraj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nsimba a marcat golul victoriei după un offside nesemnalizat. Specialistul Marius Avram a concluzionat că golul trebuia anulat.

Zeljko Kopic: “Frustrant! Am pierdut meciurile din cauza deciziilor de arbitraj”

“Am auzit la TV de la experții în arbitraj și au spus că a fost offside. Este frustrant. Domnul Kovacs, la Rapid – fault la Musi, iar astăzi, din nou, domnul Kovacs.

Experții spun că a fost offside. La Rapid, acum din nou la Craiova. Am pierdut meciurile din cauza deciziilor de arbitraj”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.

Dinamo a pierdut şi derby-ul cu Rapid, 2-3, din prima etapă a play-off-ului, tot după o eroare de arbitraj. Golul 2 al giuleştenilor, marcat de Petrila, la scorul de 2-1 pentru Dinamo, a fost validat, în ciuda unui fault evident al lui Andrei Borza.