Zeljko Kopic a răbufnit, după ce Craiova a înscris golul victoriei cu Dinamo din offside: “Din nou domnul Kovacs”

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a criticat arbitrajul, după ce echipa lui a pierdut derby-ul cu Craiova în urma unei erori grave de arbitraj.
Nsimba a marcat golul victoriei după un offside nesemnalizat. Specialistul Marius Avram a concluzionat că golul trebuia anulat.
Zeljko Kopic: “Frustrant! Am pierdut meciurile din cauza deciziilor de arbitraj”
“Am auzit la TV de la experții în arbitraj și au spus că a fost offside. Este frustrant. Domnul Kovacs, la Rapid – fault la Musi, iar astăzi, din nou, domnul Kovacs.
Experții spun că a fost offside. La Rapid, acum din nou la Craiova. Am pierdut meciurile din cauza deciziilor de arbitraj”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.
Dinamo a pierdut şi derby-ul cu Rapid, 2-3, din prima etapă a play-off-ului, tot după o eroare de arbitraj. Golul 2 al giuleştenilor, marcat de Petrila, la scorul de 2-1 pentru Dinamo, a fost validat, în ciuda unui fault evident al lui Andrei Borza.
Dinamo a cerut după acel meci recuzarea lui Cătălin Popa, care s-a aflat atunci la VAR. Cătălin Popa a fost delegat în camera VAR şi la derby-ul pierdut în această seară de Dinamo, contra Craiovei, pe stadionul Ion Oblemenco.
