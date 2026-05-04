“De la cea mai neagră noapte la triumful semnat Chivu”. Gazzetta dello Sport, articol fabulos despre român

Datorită victoriei împotriva Parmei, “nerazzurii” lui Chivu câştigă matematic titlul cu trei etape înainte de final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un triumf născut din alegerile clubului, din capacitatea lui Cristian Chivu de a se integra imediat pe banca unei echipe mari, din vedetele obişnuite Lautaro, Barella şi Dimarco şi din prospeţimea lui Pio Esposito, scrie Gazzetta dello Sport duminică seară.

Reacția Gazzettei dello Sport după titlul 21 câștigat de Inter alături de Chivu

“În 12 luni, de la cea mai neagră noapte la triumful semnat Chivu“, a titrat cel mai popular cotidian de sport din Italia.

“Scudetto-ul numărul 21 a început să prindă contur în cea mai dureroasă noapte, cea din 31 mai 2025, la München, în finala Ligii Campionilor: PSG-Inter 5-0. Acolo, aşa cum a recunoscut recent Simone Inzaghi pentru Gazzetta, s-a simţit sfârşitul unui ciclu.

Simone a luat act de acest lucru plecând, iar conducerea nerazzurro a început să planifice schimbările, pentru că nu toate rănile sunt la fel, unele lasă traume. Prima alegere fundamentală: noul antrenor. Nu a fost o decizie banală să se parieze pe românul Cristian Chivu, eroul Tripletei, fostul luptător cu casca.