Un pilot, descalificat din calificările Marelui Premiu de la Miami. Ce se întâmplă cu el la cursă

Federația Internațională de Automobilism a emis un document prin care a anunțat că Isack Hadjar, pilotul al doilea al celor de la Red Bull, a fost descalificat din sesiunea de calificări a Marelui Premiu de la Miami. Drept urmare, francezul de 21 va începe cursa din Florida din spatele grilei de start, practic de pe ultima poziție.

Cursa Marelui Premiu de la Miami este la câteva ore de start, iar în ziua în care cei 22 de piloți vor concura în complexul Hard Rock Stadium, Formula 1 și FIA au făcut un anunț care reprezintă o lovitură pentru Red Bull: Hadjar, descalificat din calificări.

Cursa Marelui Premiu de la Miami va avea loc de la ora 20:00, după ce organizatorii au modificat ora de start.

Hadjar a avut o sesiune de calificări bună sâmbătă seara, când a ajuns în Q3 și a încheiat cu al 9-lea cel mai bun timp. Colegul său, Max Verstappen, a terminat pe 2, semn că pachetul de îmbunătățiri al echipei austriece și-a făcut treaba.

Totuși, monopostul lui Hadjar a avut o problemă care a încălcat regulamentul tehnic. După calificări, francezul și echipa sa de la Red Bull au fost chemați de stewarzi pentru o inspecție asupra mașinii sale.

Cei care s-au ocupat au descoperit o abatere de la regulament: o mică secțiune a podelei din stânga și din dreapta ieșea în afara volumului de referință de doi milimetri. De aceea, Hadjar a fost eliminat din calificări.