Inter – Parma LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu, la un egal de intrarea în ISTORIE. 75.000 de fani pe “Meazza”

Inter şi Parma se întâlnesc pe Giuseppe Meazza, în etapa a 35-a din Serie A. Meciul se va disputa duminică, de la ora 21:45, iar calculele sunt simple pentru Cristi Chivu, înaintea partidei cu fosta sa echipă, pe care anul trecut o salva de la retrogradare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru a da drumul la sărbătoare la Milano, pentru al 21-lea titlu din istoria clubului, nerazzurrii au nevoie să scoată un punct din duelul cu cruciaţii, care au patru meciuri consecutive fără eşec, fiind departe de locurile retrogradabile.

Inter – Parma LIVE SCORE. Chivu, aproape de un moment istoric

Meciul din această seară este unul uriaş şi pentru fotbalul românesc: Cristi Chivu poate deveni primul antrenor român care se impune într-unul dintre campionatele de Top 5 ale Europei şi ar reuşi acest lucru chiar la sezonul de debut.

Chivu va deveni doar al doilea jucător din istoria lui Inter care câştigă titlul şi ca jucător şi ca antrenor. A mai reuşit această performanţă Armando Castellazzi, în 1930 ca jucător şi în 1938 ca antrenor.

Pe stadionul lui Inter sunt aşteptaţi duminică seară 75.000 de fani, pregătiţi de sărbătoarea titlului cu numărul 21. Mai mult, dacă câştigătoarea titlului se va decide duminică, jucătorii vor să ajungă în Piaţa Domului, pentru a sărbători succesul alături de fani.