“Incredibil” Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Dinamo a fost iar dezavantajată! Ce le va propune cluburilor

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), a anunţat că le va propune cluburilor o iniţiativă prin care să se pună de acord, pentru a avea un punct de vedere mai ferm în problema arbitrajelor din Liga 1.

După eroarea din derby-ul cu Rapid, pierdut, 2-3, de Dinamo pe terenul giuleştenilor, echipa antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) a fost dezavantajată din nou, clar, la meciul cu Craiova. Steven Nsimba a marcat golul victoriei, în minutul 90+1, după ce la faza reuşitei a fost evident în offside. Specialistul în arbitraj, Marius Avram, a concluzionat că golul trebuia anulat.

Andrei Nicolescu: “Atât timp cât cluburile nu sunt unite, toţi vom avea de suferit”

“E un mesaj foarte clar. Cel puţin mesajul pe care îl înţeleg eu e că, atât timp cât cluburile nu sunt unite în problema asta cu Comisia Centrală a Arbitrilor, toţi vom avea de suferit pe rând.

Nu pot să confirm sau să infirm astfel de lucruri (n.r: despre ce s-ar fi discutat între arbitri la acea fază). Important e că aţi avut doi specialişti care au dat un verdict. Mi se pare incredibil că ajungem în aceeaşi situaţie.

Astăzi suferă Dinamo, mâine suferă altcineva. Am încercat să le explic asta cluburilor, că doar împreună putem avea un cuvânt de spus, putem crea reguli, să nu mai pară că există o putere discreţionară, care acţionează atunci când vrea. Cluburile se consideră încă slabe, nu şi-au dat seama că ele au puterea.