“Incredibil” Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Dinamo a fost iar dezavantajată! Ce le va propune cluburilor

Bogdan Stănescu Publicat: 4 mai 2026, 0:30

Andrei Nicolescu, în timpul unui meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), a anunţat că le va propune cluburilor o iniţiativă prin care să se pună de acord, pentru a avea un punct de vedere mai ferm în problema arbitrajelor din Liga 1.

După eroarea din derby-ul cu Rapid, pierdut, 2-3, de Dinamo pe terenul giuleştenilor, echipa antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) a fost dezavantajată din nou, clar, la meciul cu Craiova. Steven Nsimba a marcat golul victoriei, în minutul 90+1, după ce la faza reuşitei a fost evident în offside. Specialistul în arbitraj, Marius Avram, a concluzionat că golul trebuia anulat.

Andrei Nicolescu: “Atât timp cât cluburile nu sunt unite, toţi vom avea de suferit”

“E un mesaj foarte clar. Cel puţin mesajul pe care îl înţeleg eu e că, atât timp cât cluburile nu sunt unite în problema asta cu Comisia Centrală a Arbitrilor, toţi vom avea de suferit pe rând.

Nu pot să confirm sau să infirm astfel de lucruri (n.r: despre ce s-ar fi discutat între arbitri la acea fază). Important e că aţi avut doi specialişti care au dat un verdict. Mi se pare incredibil că ajungem în aceeaşi situaţie.

Astăzi suferă Dinamo, mâine suferă altcineva. Am încercat să le explic asta cluburilor, că doar împreună putem avea un cuvânt de spus, putem crea reguli, să nu mai pară că există o putere discreţionară, care acţionează atunci când vrea. Cluburile se consideră încă slabe, nu şi-au dat seama că ele au puterea.

“Mi se pare incredibil că se întâmplă astfel de lucruri”

(n.r: Cătălin Popa are ceva cu voi?) Nu vreau să mă exprim. Mi se pare incredibil că se întâmplă astfel de lucruri când am un punct de vedere clar vizavi de un subiect.

E clar că cineva acum iubeşte Dinamo (n.r: ironic). Asta e, vom suferi cu toţii. Nu cred că doar Dinamo va fi în situaţia asta, atât timp cât nu înţelegem că cluburile trebuie să aibă iniţiativa, nu altcineva.

Noi nu putem decât să facem o sesizare la CCA, dacă vrea, ne răspunde, dacă nu, nu. Ce rost are, e doar o dezamăgire… Asta va continua.

Eu, ca reprezentant al clubului, mă dezic de reacţii foarte agresive la nivel verbal. Eu consider că greşeala e la ei dacă nu reacţionează decât la reacţii agresive din partea cluburilor. Astfel de reacţii nu sunt benefice fotbalului, benefice dezvoltării.

Dinamo ar putea cere stenogramele discuţiei lui Szabolcs Kovacs cu cei din camera VAR

O să încerc să le explic din nou cluburilor că doar împreună suntem puternici.

Probabil vom face o sesizare, vom cere (n.r: stenogramele discuţiilor lui Szabolcs Kovacs cu cei din camera VAR).

Cu siguranţă (n.r: Dinamo putea să aibă un alt destin dacă nu erau aceste erori de arbitraj).

După ce am înscris, ne-am propus prea puţin de la meciul ăsta şi, din păcate, nu am luat nimic”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.

În camera VAR s-a aflat la acest meci Cătălin Popa, care a fost în camera VAR şi la derby-ul Rapid – Dinamo 3-2, când giuleştenilor le-a fost validat golul 2, al lui Petrila, după un evident fault al lui Andrei Borza, nesancţionat.

Dinamo a cerut atunci recuzarea, dar iată că Popa a fost delegat iar în camera VAR la un meci al lui Dinamo. A fost primul meci al lui Dinamo în care Popa a fost delegat, la VAR, după acel derby cu scandal dintre “câini” şi giuleşteni.

