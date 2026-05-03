Jackpot pentru Cristi Chivu şi Inter! Suma uriaşă pe care o încasează românul şi jucătorii săi după ce au luat titlul în Italia

Cristi Chivu şi Inter au reuşit o importantă lovitură şi din punct de vedere financiar, după ce nerazzurrii au cucerit titlul în Italia! Este primul titlu ca antrenor pentru Cristi Chivu, care sezonul trecut a fost pe banca Parmei, pe care a salvat-o de la retrogradare. Victoria de titlu a fost obţinută chiar contra Parmei. Inter s-a impus cu 2-0. Pentru a cuceri titlul, Inter avea nevoie numai de un egal.
Titlul îi aduce Interului o sumă de peste 20 de milioane de euro în conturi, din drepturile TV şi din cota de market pool.
Cristi Chivu şi Inter, importantă lovitură financiară după cucerirea titlului!
Antrenorul român şi jucătorii săi vor împărţi o primă uriaşă din partea conducerii Interului, în valoare de 6 milioane de euro, pentru că au cucerit Scudetto!
La această sumă se adaugă cele 2.4 milioane de euro numai din prezenţa în Supercupa Italiei! Un eventual succes în sezonul următor în Supercupa Italiei i-ar aduce Interului circa 11 milioane de euro.
Inter e în cărţi şi pentru event. Va disputa finala Cupei Italiei contra lui Lazio. Dacă o va învinge, în conturile clubului vor mai intra 7 milioane de euro!
La aceste sume se adaugă banii din UEFA Champions League. Numai din prezenţa în grupa UEFA Champions League Inter va primi circa 20 de milioane de euro. Fiecare victorie în grupă e recompensată cu 2.1 milioane de euro, iar egalul cu 700.000 de euro. Inter îşi va rotunji serios conturile dacă va reuşi să depăşească performanţa din acest sezon din Champions League. Inter a părăsit cea mai importantă competiţie intercluburi în faza play-off-ului, fiind eliminată de Bodo/Glimt. Bonusul pentru play-off e de 1 milion de euro, dar pentru accederea în optimi e de 11 milioane de euro! Câştigătoarea Ligii Campionilor încasează 25 de milioane de euro!
- “De la cea mai neagră noapte la triumful semnat Chivu”. Gazzetta dello Sport, articol fabulos despre român
- Cele mai tari imagini după ce Cristi Chivu a câștigat titlul cu Inter. Nebunie totală pe Giuseppe Meazza
- Bornele fabuloase atinse de Cristi Chivu după ce a câștigat titlul cu Inter. Românul a intrat în istoria Serie A
- ISTORIE! Cristi Chivu a cucerit titlul în Italia cu Inter. Scudetto nr. 21, câștigat după meciul cu Parma
- Când primesc Chivu și jucătorii Interului medaliile de campioni? Festivitatea nu va avea loc după meciul cu Parma