Jackpot pentru Cristi Chivu şi Inter! Suma uriaşă pe care o încasează românul şi jucătorii săi după ce au luat titlul în Italia

Cristi Chivu şi Inter au reuşit o importantă lovitură şi din punct de vedere financiar, după ce nerazzurrii au cucerit titlul în Italia! Este primul titlu ca antrenor pentru Cristi Chivu, care sezonul trecut a fost pe banca Parmei, pe care a salvat-o de la retrogradare. Victoria de titlu a fost obţinută chiar contra Parmei. Inter s-a impus cu 2-0. Pentru a cuceri titlul, Inter avea nevoie numai de un egal.

Titlul îi aduce Interului o sumă de peste 20 de milioane de euro în conturi, din drepturile TV şi din cota de market pool.

Antrenorul român şi jucătorii săi vor împărţi o primă uriaşă din partea conducerii Interului, în valoare de 6 milioane de euro, pentru că au cucerit Scudetto!

La această sumă se adaugă cele 2.4 milioane de euro numai din prezenţa în Supercupa Italiei! Un eventual succes în sezonul următor în Supercupa Italiei i-ar aduce Interului circa 11 milioane de euro.

Inter e în cărţi şi pentru event. Va disputa finala Cupei Italiei contra lui Lazio. Dacă o va învinge, în conturile clubului vor mai intra 7 milioane de euro!