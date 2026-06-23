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Transferul de 50 de milioane € dorit de Chivu la Inter intră în linie dreaptă. Toate detaliile mutării

Andrei Nicolae Publicat: 23 iunie 2026, 13:01

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Transferul de 50 de milioane € dorit de Chivu la Inter intră în linie dreaptă. Toate detaliile mutării

Cristi Chivu, după un meci / Profimedia

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Inter plănuiește să facă mai multe mutări în această perioadă de mercato în care până acum a oficializat venirea unui singur jucător, Aleksandar Stankovic, răscumpărat de la Club Brugge pe 23 de milioane de euro. “Nerazzurrii” sunt extrem de aproape să mai rezolve un transfer, cel al lui Marco Palestra, fundașul dreapta de la Atalanta “țintit” de conducerea din Lombardia de când s-a dat start la transferuri.

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Cristi Chivu a primit noi atribuții după ce a semnat prelungirea contractului cu Inter, iar acum românul a devenit manager, ceea ce înseamnă că va avea un cuvânt important de spus și în privința transferurilor efectutate de echipa sa. Una dintre “țintele” sale încă de dinainte să pună pixul pe foaie era Marco Palestra, iar dorința sa e aproape îndeplinită.

Inter, extrem de aproape de Marco Palestra

Jurnalistul Nicolo Schira anunță că mutarea fundașului de 21 de ani de la Atalanta se află în faza finală. Jucătorul ar urma să semneze un contract valabil pe trei ani, de pe urma căruia să încaseze trei milioane de euro pe an.

Atalanta era reticentă să îl lase pe Palestra să plece, însă mai există un detaliu de la negocieri care e posibil să fi contat. Formația din Bergamo ar putea să păstreze și un procent dintr-un viitor transfer al tânărului italian, care sezonul trecut a fost împrumutat la Cagliari.

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Mutarea lui Palestra ar putea fi finalizată în curând, iar un transfer oficial, în cazul în care nu se întâmplă nimic neprevăzut, e așteptat.

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