Plecare de la Real Madrid. Jucătorul la care renunţă Jose Mourinho va deveni coleg cu Radu Drăguşin

Tânărul mijlocaş argentinian Franco Mastantuono va fi cedat de Real Madrid, sub formă de împrumut, formaţiei Fiorentina, la care s-a transferat în această vară şi fundaşul român Radu Drăguşin, anunţă mass-media italiană.

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Conform Tuttomercatoweb, cele două cluburi au pus la punct ultimele detalii ale tranzacţiei, care nu include nicio clauză de cumpărare pentru gruparea „viola”.

Franco Mastantuono va fi împrumutat de Real Madrid la Fiorentina

Mutarea a devenit posibilă după ce Real Madrid a acceptat să achite jumătate din salariul jucătorului pentru sezonul viitor, dar şi dorinţei lui Mastantuono de face acest pas.

Franco Mastantuono, care va împlini luna aceasta 19 ani, a fost achiziţionat de Real Madrid în iunie 2025, de la echipa argentiniană River Plate, în schimbul sumei totale de 63,2 milioane de euro, inclusiv taxele aferente.

El a avut în total 35 de apariţii în toate competiţiile pentru „los blancos” în sezonul trecut, marcând 3 goluri şi oferind un assist, fără să reuşească însă să se impună ca titular.