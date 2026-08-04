INTER – AC MILAN LIVE VIDEO 14:05 pe AntenaPLAY. Marele derby se dispută în Australia. Echipele probabile

Cristi Chivu se află în Australia alături de Inter. La Perth, campioana din Serie A va întâlni rivala AC Milan, într-un meci de pregătire. Partida se dispută miercuri, de la ora 14:05, LIVE în AntenaPLAY.
Este a treia partidă amicală pentru Inter după victoria cu 2-1 în fața lui Karlsruher și cea în fața lui Manchester City, la penalty-uri.
În memoria lui Baresi
Cristi Chivu încă nu poate conta pe jucătorii pe care i-a avut la Mondial, în special Lautaro Martinez și Marcus Thuram, iar Manuel Akanji abia a ajuns în cantonamentul echipei astfel că nu va putea fi folosit. Chivu a spus despre Lautaro și Thuram că au șanse mici să evolueze și în prima etapă, contra lui Monza, pe 22 august.
Derby-ul dintre Inter și Milan se dispută la doar o zi după înmormântarea lui Franco Baresi, iar meciul va fi precedat de un moment de reculegere. De asemenea, o coregrafie va fi dedicată fostului mare fundaș de la Milan.
Echipele probabile
INTER (3-5-2) J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Bonny
Antrenor: Cristi Chivu
MILAN (3-4-2-1) Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku; Camarda
Antrenor: Ruben Amorim
Meciuri de Serie A, în afara Italiei? Da, spune Chivu! Cu o condiție
Înaintea meciului transmis în direct pe AntenaPLAY, Cristi Chivu a vorbit despre posibilitatea ca derby-ul cu Milan să aibă loc în străinătate și când este vorba despre o partidă oficială, din Serie A.
„Ar fi frumos, dar nu este ușor de organizat, pentru că ar presupune o deplasare în cealaltă parte a lumii pentru două echipe care, apoi, ar avea de făcut un drum lung la întoarcere și ar trebui să dispute și alte meciuri la intervale foarte scurte.
O variantă ar fi ca partida să fie programată la începutul sezonului, puțin după modelul Turului Franței, care își desfășoară primele etape într-o altă țară, înainte de a reveni în Franța. Dacă prima etapă s-ar juca în străinătate, echipele ar putea ajunge acolo mai devreme, poate chiar cu o săptămână înainte, ar disputa primul meci, apoi s-ar întoarce acasă și ar continua campionatul începând cu etapa a doua.
Nici așa nu ar fi simplu, dar măcar s-ar întâmpla la începutul sezonului. Cu siguranță, promovarea fotbalului italian este importantă. Cu toții ne dorim acest lucru, dar trebuie să și facem ceva concret. Aceasta ar putea fi o soluție pentru a duce fotbalul italian și în cealaltă parte a lumii” a spus Cristi Chivu, citat de agenția ANSA.
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