Home | Fotbal | Serie A | INTER – AC MILAN LIVE VIDEO 14:05 pe AntenaPLAY. Marele derby se dispută în Australia. Echipele probabile

INTER – AC MILAN LIVE VIDEO 14:05 pe AntenaPLAY. Marele derby se dispută în Australia. Echipele probabile

Sebastian Ujica Publicat: 4 august 2026, 22:18

Comentarii
INTER – AC MILAN LIVE VIDEO 14:05 pe AntenaPLAY. Marele derby se dispută în Australia. Echipele probabile

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, în conferința de presă de dinaintea partidei cu AC Milan / foto: site oficial Inter

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cristi Chivu se află în Australia alături de Inter. La Perth, campioana din Serie A va întâlni rivala AC Milan, într-un meci de pregătire. Partida se dispută miercuri, de la ora 14:05, LIVE în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este a treia partidă amicală pentru Inter după victoria cu 2-1 în fața lui Karlsruher și cea în fața lui Manchester City, la penalty-uri.

În memoria lui Baresi

Cristi Chivu încă nu poate conta pe jucătorii pe care i-a avut la Mondial, în special Lautaro Martinez și Marcus Thuram, iar Manuel Akanji abia a ajuns în cantonamentul echipei astfel că nu va putea fi folosit. Chivu a spus despre Lautaro și Thuram că au șanse mici să evolueze și în prima etapă, contra lui Monza, pe 22 august.

Derby-ul dintre Inter și Milan se dispută la doar o zi după înmormântarea lui Franco Baresi, iar meciul va fi precedat de un moment de reculegere. De asemenea, o coregrafie va fi dedicată fostului mare fundaș de la Milan.

Echipele probabile

INTER (3-5-2) J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Bonny
Antrenor: Cristi Chivu

Reclamă
Reclamă

MILAN (3-4-2-1) Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku; Camarda
Antrenor: Ruben Amorim

Meciuri de Serie A, în afara Italiei? Da, spune Chivu! Cu o condiție

Înaintea meciului transmis în direct pe AntenaPLAY, Cristi Chivu a vorbit despre posibilitatea ca derby-ul cu Milan să aibă loc în străinătate și când este vorba despre o partidă oficială, din Serie A.

„Ar fi frumos, dar nu este ușor de organizat, pentru că ar presupune o deplasare în cealaltă parte a lumii pentru două echipe care, apoi, ar avea de făcut un drum lung la întoarcere și ar trebui să dispute și alte meciuri la intervale foarte scurte.

Schema prin care o reţea de poliţişti, medici şi avocaţi făcea bani de pe urma victimelor accidentelorSchema prin care o reţea de poliţişti, medici şi avocaţi făcea bani de pe urma victimelor accidentelor
Reclamă

O variantă ar fi ca partida să fie programată la începutul sezonului, puțin după modelul Turului Franței, care își desfășoară primele etape într-o altă țară, înainte de a reveni în Franța. Dacă prima etapă s-ar juca în străinătate, echipele ar putea ajunge acolo mai devreme, poate chiar cu o săptămână înainte, ar disputa primul meci, apoi s-ar întoarce acasă și ar continua campionatul începând cu etapa a doua.

Nici așa nu ar fi simplu, dar măcar s-ar întâmpla la începutul sezonului. Cu siguranță, promovarea fotbalului italian este importantă. Cu toții ne dorim acest lucru, dar trebuie să și facem ceva concret. Aceasta ar putea fi o soluție pentru a duce fotbalul italian și în cealaltă parte a lumii” a spus Cristi Chivu, citat de agenția ANSA.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Schema prin care o reţea de poliţişti, medici şi avocaţi făcea bani de pe urma victimelor accidentelor
Observator
Schema prin care o reţea de poliţişti, medici şi avocaţi făcea bani de pe urma victimelor accidentelor
Câți bani primește Universitatea Craiova pentru drepturile tv ale meciului retur cu KuPS. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani primește Universitatea Craiova pentru drepturile tv ale meciului retur cu KuPS. Exclusiv
22:09

„E problemă în vestiar, 100% este!” Dezvăluiri despre disputa Marius Baciu – Tănase
21:16

Unde se va disputa, cel mai probabil, marele derby dintre Dinamo și FCSB
21:13

Jucătorul cu cele mai multe meciuri în Liga 1 l-a refuzat pe Gigi Becali: „Nu vedeți ce se întâmplă acolo?”
20:56

VideoJurnal Antena Sport | Pe drum în marea aventură
20:54

VideoJurnal Antena Sport | Milioane doar din vorbe
20:51

VideoJurnal Antena Sport | Supărarea când le vine
Vezi toate știrile
1 „Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal 2 Oficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPF 3 Oficial. FCSB a transferat un nou portar. Mutare surpriză făcută de Gigi Becali 4 VideoFCSB, aproape de un nou transfer important! Jucătorul e la București și Becali îl așteaptă la negocieri 5 Universitatea Craiova, refuzată de Dinamo. „Câinii” cer 3 milioane de euro pentru un om de bază 6 Jovo Lukic pleacă de la U Cluj pentru o sumă record!
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!