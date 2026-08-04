INTER – AC MILAN LIVE VIDEO 14:05 pe AntenaPLAY. Marele derby se dispută în Australia. Echipele probabile

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, în conferința de presă de dinaintea partidei cu AC Milan / foto: site oficial Inter

Cristi Chivu se află în Australia alături de Inter. La Perth, campioana din Serie A va întâlni rivala AC Milan, într-un meci de pregătire. Partida se dispută miercuri, de la ora 14:05, LIVE în AntenaPLAY.

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Este a treia partidă amicală pentru Inter după victoria cu 2-1 în fața lui Karlsruher și cea în fața lui Manchester City, la penalty-uri.

În memoria lui Baresi

Cristi Chivu încă nu poate conta pe jucătorii pe care i-a avut la Mondial, în special Lautaro Martinez și Marcus Thuram, iar Manuel Akanji abia a ajuns în cantonamentul echipei astfel că nu va putea fi folosit. Chivu a spus despre Lautaro și Thuram că au șanse mici să evolueze și în prima etapă, contra lui Monza, pe 22 august.

Derby-ul dintre Inter și Milan se dispută la doar o zi după înmormântarea lui Franco Baresi, iar meciul va fi precedat de un moment de reculegere. De asemenea, o coregrafie va fi dedicată fostului mare fundaș de la Milan.

Echipele probabile

INTER (3-5-2) J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Bonny

Antrenor: Cristi Chivu