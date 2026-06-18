Home | Fotbal | Fotbal extern | Oficial! Cristi Chivu a semnat un nou contract cu Inter. “Continuăm să ne scriem povestea împreună”

Oficial! Cristi Chivu a semnat un nou contract cu Inter. “Continuăm să ne scriem povestea împreună”

Radu Constantin Publicat: 18 iunie 2026, 21:20

Comentarii
Oficial! Cristi Chivu a semnat un nou contract cu Inter. Continuăm să ne scriem povestea împreună

Cristi Chivu, alături de Scudetto și Cupa Italiei / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Un nou acord între Inter și Cristi Chivu. Tehncianul român a semnat un nou contract cu formația italiană până în iunie 2028.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anuţul a fost oficializat de Inter Milano în jurul orei 21, după ce mai multe ore tehncianul român s-a aflat la discuţii.

„Continuăm să ne scriem povestea împreună”, au transmis italienii pe rețelele sociale.

Contractul actual al lui Chivu expira în iunie 2027. Tehnicianul român tocmai a încheiat primul său sezon complet în Serie A, câştigând scudetto şi Cupa Italiei.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
Observator
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
Atacant legitimat la Milan, fost internațional U21, vine în SuperLiga! Exclusiv
Fanatik.ro
Atacant legitimat la Milan, fost internațional U21, vine în SuperLiga! Exclusiv
21:05

Elveţia – Bosnia LIVE VIDEO (22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY). Jovo Lukic este doar rezervă
21:00

VIDEOCehia – Africa de Sud 1-1. Egal care nu ajută pe nimeni. Coreea de Sud și Mexic pot profita
20:46

Familia lui Lionel Messi, comunicat după ce starul Argentinei a plâns în meciul cu Algeria. Cu ce situație se confruntă
20:39

Tidiane Keita a fost transferat de CFR Cluj. Unde pleacă şi câţi bani câştigă ardelenii
20:32

Surpriză uriașă la WTA Berlin! Elena Rybakina, eliminată clar în optimi
20:18

Primul transfer oficial la FCSB! Cine este Ronny Labonne
Vezi toate știrile
1 FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar 2 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 3 Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere 4 Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu 5 Imaginea care spune totul! Reacţia genială a lui Erling Haaland după hattrick-ul lui Lionel Messi la Cupa Mondială 2026 6 Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar