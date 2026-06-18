Oficial! Cristi Chivu a semnat un nou contract cu Inter. “Continuăm să ne scriem povestea împreună”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește AS.ro pe Discover
Un nou acord între Inter și Cristi Chivu. Tehncianul român a semnat un nou contract cu formația italiană până în iunie 2028.
ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ
Anuţul a fost oficializat de Inter Milano în jurul orei 21, după ce mai multe ore tehncianul român s-a aflat la discuţii.
„Continuăm să ne scriem povestea împreună”, au transmis italienii pe rețelele sociale.
Continuiamo a scrivere la 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙖 storia insieme ✍️🖤💙 pic.twitter.com/6ZDqtgDcav
— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 18, 2026
Contractul actual al lui Chivu expira în iunie 2027. Tehnicianul român tocmai a încheiat primul său sezon complet în Serie A, câştigând scudetto şi Cupa Italiei.
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii
Reclamă
Recomandări
Loading ...
Citește și:
- Mirel Rădoi poate rămâne fără Alexandru Maxim! Unde poate ajunge starul lui Gaziantep
- Jucătorul naţionalei României, pe urmele lui Ciprian Marica. Ce formaţie din Germania l-a ofertat
- Turcii au anunţat ce se întâmplă cu Mirel Rădoi. Decizie în privinţa plecării
- Răzvan Lucescu, OUT de la PAOK!
- Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic