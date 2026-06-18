Oficial! Cristi Chivu a semnat un nou contract cu Inter. “Continuăm să ne scriem povestea împreună”

Un nou acord între Inter și Cristi Chivu. Tehncianul român a semnat un nou contract cu formația italiană până în iunie 2028.

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Anuţul a fost oficializat de Inter Milano în jurul orei 21, după ce mai multe ore tehncianul român s-a aflat la discuţii.

„Continuăm să ne scriem povestea împreună”, au transmis italienii pe rețelele sociale.

Continuiamo a scrivere la 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙖 storia insieme ✍️🖤💙 pic.twitter.com/6ZDqtgDcav

— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 18, 2026

Contractul actual al lui Chivu expira în iunie 2027. Tehnicianul român tocmai a încheiat primul său sezon complet în Serie A, câştigând scudetto şi Cupa Italiei.