Nota primită de Cristi Chivu după AC Milan – Inter 1-1! Concluzia trasă de italieni

AC Milan şi Inter s-au întâlnit la Perth, în Australia, pentru un meci de pregătire înaintea noului sezon din Serie A. Duelul care a fost transmis LIVE în AntenaPLAY s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

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Federico Dimarco a deschis scorul în partida de la Antipozi, în minutul 53, în timp ce milanezii au restabilit egalitatea în minutul 84, atunci când Nkunku a marcat din penalty.

Italienii sunt convinşi că Interul lui Cristi Chivu are nevoie de întăriri după remiza cu AC Milan din Australia

Italienii de la fcinter1908.it l-au notat pe Cristi Chivu cu 6,5 pentru acest meci. Tot ei au evidenţiat câteva semnale pozitive în echipa antrenorului român, dar consideră că Inter are nevoie de întăriri pentru a avea succes în campania de apărare a celor două trofee cucerite sezonul trecut: campionatul şi cupa.

„Presezonul nerazzurrilor continuă cu meciuri amicale de prestigiu. Și continuă să apară câteva semnale pozitive: Stankovic, înaintea tuturor.

A fost deosebit de convingător în rolul de lider al mijlocului terenului. Bine și Diouf, pe partea dreaptă. Echipa ar avea nevoie de întăririle potrivite pentru a completa lotul”, au scris cei de la fcinter1908.it.