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Un veteran al lui Chivu, pe picior de plecare de la Inter. Un jucător al Barcelonei semnează cu același club

Andrei Nicolae Publicat: 19 iunie 2026, 18:18

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Un veteran al lui Chivu, pe picior de plecare de la Inter. Un jucător al Barcelonei semnează cu același club

Jucătorii lui Inter, după un meci / Profimedia

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Inter este gata să se reinventeze pentru noul sezon alături de Cristi Chivu după cel în care a câștigat titlul și Cupa Italiei. “Nerazzurrii” vor să facă noi transferuri, însă formația din Lombardia este conștientă că va fi nevoită și să lase unii oameni să plece, iar pe listă se află și Stefan de Vrij, care este extrem de aproape de Panathinaikos.

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Inter are câteva “ținte” clare în această perioadă de mercato, dar clubul trebuie să fie atent și la capitolul “plecări”, unde o mutare este pe cale să se producă. Stefan de Vrij, unul dintre veteranii aflați în vestiarul lui Cristi Chivu, are pe masă o ofertă de la Panathinaikos.

De Vrij, gata să plece de la Inter

Potrivit jurnaliștilor de la tuttomercatoweb.com, grecii l-au monitorizat atent pe fundașul olandez de 34 de ani și i-au trimis o ofertă care este pe placul fotbalistului: un contract valabil până în 2028 și un salariu de 1,75 milioane de euro net pe an. În plus, De Vrij ar avea și garanția că va fi om de bază la club, statut pe care și l-a pierdut la trupa de pe Giuseppe Meazza.

De Vrij le-a cerut celor de la Panathinaikos două zile să se gândească la ofertă, însă sursele din jurul fotbalistului spun că cel mai probabil răspunsul va fi “da”. Sezonul acesta, fotbalistul venit la Inter de la Lazio în 2018 a adunat doar 17 meciuri, fiind titular în 14 dintre ele.

Astfel, Chivu e aproape să își piardă unul dintre veteranii vestiarului de la Inter, respectiv un fotbalist care a adunat 296 de meciuri de-a lungul timpului. În opt sezoane, De Vrij a câștigat cu Inter trei titluri de campion, trei Cupe ale Italiei și trei Supercupe.

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Panathinaikos îl vrea și pe Inaki Pena

Panathinaikos nu vrea să se oprească doar la De Vrij, grecii plănuind să mai aducă un jucător cu nume în campionatul grec. Inaki Pena, portarul ce aparține de Barcelona care a fost împrumutat în acest sezon la Elche, e dorit de clubul antrenat de Georgios Mountakis.

Potrivit jurnaliștilor de la Mundo Deportivo, Panathinaikos e dispusă să dea sub 3 milioane de euro pentru transferul lui Pena, care e aproape să semneze.

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