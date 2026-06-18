Inter, ofertă oficială pentru puștiul-minune dorit de Cristi Chivu! Cât oferă campioana din Serie A

După ce a bătut palma cu Lazio pentru transferul portarului Ivan Provedel, Inter forțează aducerea unui înlocuitor pentru Denzel Dumfries, care va pleca la Real Madrid.
Campioana Italiei a înaintat o primă ofertă oficială pentru Marco Palestra, fundașul dreapta care este legitimat în prezent la Atalanta Bergamo.
Inter, ofertă pentru Marco Palestra
Marco Palestra este unul dintre jucătorii doriți insistent de Cristi Chivu la Inter, fiind văzut drept înlocuitorul ideal pentru olandezul Denzel Dumfries, a cărui clauză de reziliere a fost plătită deja de Real Madrid.
Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că gruparea pregătită de tehnicianul român a înaintat prima ofertă oficială pentru fotbalist. Inter oferă 45 de milioane de euro în schimbul acestuia, plus bonusuri în valoare de cinci milioane de euro.
În vârstă de 23 de ani, Palestra a jucat în sezonul trecut sub formă de împrumut la Cagliari. El poate juca atât în banda dreaptă, cât și în banda stângă.
🚨⚫️🔵 Inter have sent official bid to Atalanta for Marco Palestra: €45m fixed fee plus €5m add-ons.
The agreement on personal terms, done and sealed with Palestra pushing to join Inter.
More round of talks needed to get the deal done but Inter confident, player too. 🔛 pic.twitter.com/2DjTYYPS3s
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026
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