Situaţie incrediblă în fotbalul românesc. Mama unui jucător a intrat pe teren şi a ameninţat arbitrii: “Nu știi cu cine te pui”

Radu Constantin Publicat: 19 aprilie 2026, 18:24

Tot scandalul s-a derulat la meciul de juniori dintre CS Medgidia și Viva Sport Constanța, câștigat de gazde cu 4-2.

Moldoveanu Andrei, un jucător de la Viva Sport Constanţa, a fost eliminat în repriza secundă. Nervii mamei tânărului fotbalist au cedat la finalul partidei, când a intrat pe teren să ceară socoteală brigăzii de arbitraj.

Întregul moment a fost filmat de un arbitru, iar imaginile au fost făcute publice de golazo.ro.

“Bă ești prost? Nu știi cu cine te pui. Crede-mă pe cuvânt. Vezi cu filmările astea!”, a reacţionat mama fotbalistului în momentul în care a observat că este filmată.

Asistentul Valentin Hîțu a fost luat şi el în colimator: „Bă c*****e, tu nu știi cu cine stai de vorbă. Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta. Vezi că-ți f*t o sticlă de-asta în cap…”.

Arbitrul a povestit ce s-a întâmplat la meci.

“Femeia era mama unui jucător de la Viva, cel care înjura pe cei din tribune. Acel copil a înjurat tot meciul, iar până la urmă, centralul l-a eliminat.

Un bărbat de 77 de ani a intrat cu maşina în mai mulţi oameni în Călăraşi. Ar fi încurcat frâna cu acceleraţiaUn bărbat de 77 de ani a intrat cu maşina în mai mulţi oameni în Călăraşi. Ar fi încurcat frâna cu acceleraţia
Femeia a coborât pe teren la finalul meciului, să se răfuiască cu arbitrii. Era nemulțumită că Viva a condus de cu 1-0 și 2-1, iar Medgidia a egalat în minutul 80 și a pierdut cu 2-4 în final.

Arbitrul de centru Năstasă Constantin filma cu telefonul mobil. Mama nervoasă l-a împins din spate și a vrut să-i dea peste telefon”, a declarat Hîțu.

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Coelho apelează la juniori, informație anunțată de Fanatik. Update
Manchester City – Arsenal 2-1. Pas uriaș făcut de „cetățeni” în lupta la titlu
Bayern Munchen a câștigat titlul cu numărul 35 din istorie! Bavarezii au dominat și în acest sezon Bundesliga
VideoFanii cei mai devotaţi. Gest superb făcut pentru tricolore la meciul cu Cipru
Petrolul – Hermannstadt 1-1. Remiză pe ”Ilie Oană”. Sibienii au terminat meciul în 10 oameni
VideoJurnal Antena Sport | Vești noi pentru Rădoi
Răzvan Lucescu și-a luat adio de la titlu în Grecia! Înfrângere clară suferită în fața echipei lui Răzvan Marin
1 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 2 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 3 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 4 “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu 5 A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” 6 Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calculScenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul