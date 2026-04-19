Situaţie incrediblă în fotbalul românesc. Mama unui jucător a intrat pe teren şi a ameninţat arbitrii: “Nu știi cu cine te pui”

Imagini halucinante în fotbalul românesc. Mama unui jucător a intrat pe teren şi a ameninţat arbitrii. Cum s-a ajuns aici?
Tot scandalul s-a derulat la meciul de juniori dintre CS Medgidia și Viva Sport Constanța, câștigat de gazde cu 4-2.
Moldoveanu Andrei, un jucător de la Viva Sport Constanţa, a fost eliminat în repriza secundă. Nervii mamei tânărului fotbalist au cedat la finalul partidei, când a intrat pe teren să ceară socoteală brigăzii de arbitraj.
Întregul moment a fost filmat de un arbitru, iar imaginile au fost făcute publice de golazo.ro.
“Bă ești prost? Nu știi cu cine te pui. Crede-mă pe cuvânt. Vezi cu filmările astea!”, a reacţionat mama fotbalistului în momentul în care a observat că este filmată.
Asistentul Valentin Hîțu a fost luat şi el în colimator: „Bă c*****e, tu nu știi cu cine stai de vorbă. Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta. Vezi că-ți f*t o sticlă de-asta în cap…”.
Arbitrul a povestit ce s-a întâmplat la meci.
“Femeia era mama unui jucător de la Viva, cel care înjura pe cei din tribune. Acel copil a înjurat tot meciul, iar până la urmă, centralul l-a eliminat.
Femeia a coborât pe teren la finalul meciului, să se răfuiască cu arbitrii. Era nemulțumită că Viva a condus de cu 1-0 și 2-1, iar Medgidia a egalat în minutul 80 și a pierdut cu 2-4 în final.
Arbitrul de centru Năstasă Constantin filma cu telefonul mobil. Mama nervoasă l-a împins din spate și a vrut să-i dea peste telefon”, a declarat Hîțu.
- Manchester City – Arsenal 2-1. Pas uriaș făcut de „cetățeni” în lupta la titlu
- Bayern Munchen a câștigat titlul cu numărul 35 din istorie! Bavarezii au dominat și în acest sezon Bundesliga
- Petrolul – Hermannstadt 1-1. Remiză pe ”Ilie Oană”. Sibienii au terminat meciul în 10 oameni
- Răzvan Lucescu și-a luat adio de la titlu în Grecia! Înfrângere clară suferită în fața echipei lui Răzvan Marin
- Cristiano Ronaldo a scris istorie, după un nou gol marcat la Al Nassr. Cifre fabuloase pentru starul ajuns la 41 de ani