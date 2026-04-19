Situaţie incrediblă în fotbalul românesc. Mama unui jucător a intrat pe teren şi a ameninţat arbitrii: “Nu știi cu cine te pui”

Imagini halucinante în fotbalul românesc. Mama unui jucător a intrat pe teren şi a ameninţat arbitrii. Cum s-a ajuns aici?

Tot scandalul s-a derulat la meciul de juniori dintre CS Medgidia și Viva Sport Constanța, câștigat de gazde cu 4-2.

Moldoveanu Andrei, un jucător de la Viva Sport Constanţa, a fost eliminat în repriza secundă. Nervii mamei tânărului fotbalist au cedat la finalul partidei, când a intrat pe teren să ceară socoteală brigăzii de arbitraj.

Întregul moment a fost filmat de un arbitru, iar imaginile au fost făcute publice de golazo.ro.

“Bă ești prost? Nu știi cu cine te pui. Crede-mă pe cuvânt. Vezi cu filmările astea!”, a reacţionat mama fotbalistului în momentul în care a observat că este filmată.