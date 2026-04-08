Staff-ul naţionalei României îl plânge pe Mircea Lucescu: “Pentru noi “Il Luce” nu s-a stins”

Mircea Lucescu a murit marţi seară, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner al României era internat la Spitalul Universitar, acolo unde se afla de pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău şi a fost resuscitat în baza de la Mogoşoaia. Câteva zile mai târziu, când se pregătea de externare, Mircea Lucescu a suferit un infarct. Situaţia fostului selecţioner s-a degradat, iar marţi seară a încetat din viaţă.

Staff-ul echipei naţionale a României, care lucrat alături de Mircea Lucescu în ultimul său mandat, început în vara anului 2024, a postat un mesaj emoţionant.

Staff-ul echipei naţionale, după moartea lui Mircea Lucescu: “Fiecare interacţiune a fost ca o lecţie de viaţă”

“Nu există cuvinte potrivite pentru a descrie durerea pe care o simțim în aceste momente. Fiecare interacțiune a fost ca o lecție de viață.

Pentru noi “Il Luce” nu s-a stins. A devenit lumina care ne va ghida pentru totdeauna pe noi și toate generațiile care vor urma în tricoul primei reprezentative.

Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”, este mesajul postat de staff-ul echipei naţionale a României.