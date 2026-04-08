Staff-ul naţionalei României îl plânge pe Mircea Lucescu: “Pentru noi “Il Luce” nu s-a stins”

Mircea Lucescu a murit marţi seară, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner al României era internat la Spitalul Universitar, acolo unde se afla de pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău şi a fost resuscitat în baza de la Mogoşoaia. Câteva zile mai târziu, când se pregătea de externare, Mircea Lucescu a suferit un infarct. Situaţia fostului selecţioner s-a degradat, iar marţi seară a încetat din viaţă.
Staff-ul echipei naţionale a României, care lucrat alături de Mircea Lucescu în ultimul său mandat, început în vara anului 2024, a postat un mesaj emoţionant.
Staff-ul echipei naţionale, după moartea lui Mircea Lucescu: “Fiecare interacţiune a fost ca o lecţie de viaţă”
“Nu există cuvinte potrivite pentru a descrie durerea pe care o simțim în aceste momente. Fiecare interacțiune a fost ca o lecție de viață.
Pentru noi “Il Luce” nu s-a stins. A devenit lumina care ne va ghida pentru totdeauna pe noi și toate generațiile care vor urma în tricoul primei reprezentative.
Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”, este mesajul postat de staff-ul echipei naţionale a României.
Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie
Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.
În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.
De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.
După ce a reușit să promoveze România în Nations League B, Mircea Lucescu a jucat baraj cu naționala României, însă tricolorii au pierdut contra Turciei, scor 1-0.
35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor
