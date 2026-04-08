Staff-ul naţionalei României îl plânge pe Mircea Lucescu: “Pentru noi “Il Luce” nu s-a stins”

Alex Masgras Publicat: 8 aprilie 2026, 12:31 / Actualizat: 8 aprilie 2026, 15:10

Mircea Lucescu, alături de staff-ul echipei naţionale / Sport Pictures

Mircea Lucescu a murit marţi seară, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner al României era internat la Spitalul Universitar, acolo unde se afla de pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău şi a fost resuscitat în baza de la Mogoşoaia. Câteva zile mai târziu, când se pregătea de externare, Mircea Lucescu a suferit un infarct. Situaţia fostului selecţioner s-a degradat, iar marţi seară a încetat din viaţă.

Staff-ul echipei naţionale a României, care lucrat alături de Mircea Lucescu în ultimul său mandat, început în vara anului 2024, a postat un mesaj emoţionant.

Staff-ul echipei naţionale, după moartea lui Mircea Lucescu: “Fiecare interacţiune a fost ca o lecţie de viaţă”

“Nu există cuvinte potrivite pentru a descrie durerea pe care o simțim în aceste momente. Fiecare interacțiune a fost ca o lecție de viață.

Pentru noi “Il Luce” nu s-a stins. A devenit lumina care ne va ghida pentru totdeauna pe noi și toate generațiile care vor urma în tricoul primei reprezentative.

Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”, este mesajul postat de staff-ul echipei naţionale a României.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie

Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.

În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

Satul unic în România care riscă să fie distrus de orăşenii mutaţi aici. " Au venit pentru case de vacanţe"Satul unic în România care riscă să fie distrus de orăşenii mutaţi aici. " Au venit pentru case de vacanţe"
De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.

După ce a reușit să promoveze România în Nations League B, Mircea Lucescu a jucat baraj cu naționala României, însă tricolorii au pierdut contra Turciei, scor 1-0.

35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor

Citește și:
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
Observator
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
Cum putea ajunge Mircea Lucescu manager general la Universitatea Craiova! Discuţiile purtate cu Mihai Rotaru, dezvăluite de Horia Ivanovici
Fanatik.ro
Cum putea ajunge Mircea Lucescu manager general la Universitatea Craiova! Discuţiile purtate cu Mihai Rotaru, dezvăluite de Horia Ivanovici
15:00

Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
14:49

Barcelona – Atletico Madrid şi PSG – Liverpool LIVE TEXT (22:00). Istvan Kovacs, duel de foc pe Camp Nou
14:37

Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem”
14:26

“Aşa sigur ar fi rămas în viaţă”. Mircea Sandu ştie care a fost marea greşeală făcută de Mircea Lucescu
13:59

Mihai Stoica nu-l vrea pe Andrei Coubiş la FCSB: “Încă nu a arătat mare lucru”
13:59

Cristi Chivu face revoluție la Inter! Marea schimbare pregătită odată cu prelungirea contractului său
Vezi toate știrile
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu 3 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 4 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 5 „E o lecție pentru toată lumea ce s-a întâmplat”. Gigi Becali, prima reacție după decesul lui Mircea Lucescu 6 BREAKING NEWSMircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit