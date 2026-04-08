Home | Fotbal | Ultimul adversar din cariera lui Mircea Lucescu, mesaj după moartea lui “Il Luce”: “Maestre”

Andrei Nicolae Publicat: 8 aprilie 2026, 13:09

Comentarii
Mircea Lucescu și Vincenzo Montella / Profimedia

Vincenzo Montella, selecționerul Turciei și în același timp ultimul adversar al lui Mircea Lucescu din cariera sa remarcabilă, a transmis și el un mesaj pe rețelele sociale în memoria lui “Il Luce”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul de 51 de ani a postat pe rețelele sociale o fotografie de la meciul de baraj și a atașat și un mesaj scurt, folosind un cuvânt uriaș pentru a-l descrie pe fostul antrenor al României.

“Maestre”, așa l-a numit Vincenzo Montella pe Mircea Lucescu după moartea sa

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.

La scurt timp după ce decesul lui Lucescu a fost anunțat de Spitalul Universitar, din lumea fotbalului au început să curgă reacții, atât din sportul românesc, cât și din străinătate. Acum câteva ore, în mediul online a apărut și o reacție din partea lui Vincenzo Montella, cel care a fost ultimul adversar din carieră al lui “Il Luce”.

Odihnește-te în pace, maestre“, a scris Montella pe rețelele sociale, atașând și o fotografie de la semifinala barajului pentru Cupa Mondială care a avut loc la Istanbul.

Reclamă
Reclamă
Mesajul lui Vincenzo Montella pentru Mircea Lucescu / Instagram Stories @coachmontellaofficial

Pe 26 martie, Turcia învingea România cu 1-0 în primul meci din play-off-ul pentru turneul final grație reușitei lui Ferdi Kadioglu. La trei zile distanță, selecționerul României a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice din cantonamentul naționalei.

Lucescu nu a fost pe bancă la meciul amical cu Slovacia, astfel că întâlnirea cu Montella de la Istanbul a reprezentat ultimul său meci antrenat în carieră.

Vremea de mâine 9 aprilie. Temperaturi deosebit de scăzute, lapoviță și ninsoare în mai multe zone din țară
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
Observator
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
Noi dezvăluiri despre Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în baie. De ce se judeca cu fostul soț și ce ar fi ascuns tânăra în sufletul ei: „Se poate enerva cu ușurință”
Fanatik.ro
Noi dezvăluiri despre Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în baie. De ce se judeca cu fostul soț și ce ar fi ascuns tânăra în sufletul ei: „Se poate enerva cu ușurință”
15:54

Gabriela Ruse s-a calificat în sferturi la Linz! A revenit în faţa unei foste semifinaliste la Australian Open
15:46

Serie A, mesaj în limba română după decesul lui Mircea Lucescu: “Alături de familia îndurerată”
15:43

“Una dintre cele mai bune prestații văzute de mine”. Superstarul care i-a vrăjit pe Henry și Carragher
15:23

Oraşul din România unde s-a declarat zi de doliu local, după moartea lui Mircea Lucescu
15:18

Dan Şucu a reacţionat, după ce Mircea Lucescu a murit: “Şi-a pus în slujba noastră până şi ultima picătură de energie”
15:00

Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Vezi toate știrile
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu 3 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 4 BREAKING NEWSMircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial 5 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 6 „E o lecție pentru toată lumea ce s-a întâmplat”. Gigi Becali, prima reacție după decesul lui Mircea Lucescu
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit