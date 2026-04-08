Ultimul adversar din cariera lui Mircea Lucescu, mesaj după moartea lui “Il Luce”: “Maestre”

Vincenzo Montella, selecționerul Turciei și în același timp ultimul adversar al lui Mircea Lucescu din cariera sa remarcabilă, a transmis și el un mesaj pe rețelele sociale în memoria lui “Il Luce”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul de 51 de ani a postat pe rețelele sociale o fotografie de la meciul de baraj și a atașat și un mesaj scurt, folosind un cuvânt uriaș pentru a-l descrie pe fostul antrenor al României.

“Maestre”, așa l-a numit Vincenzo Montella pe Mircea Lucescu după moartea sa

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.

La scurt timp după ce decesul lui Lucescu a fost anunțat de Spitalul Universitar, din lumea fotbalului au început să curgă reacții, atât din sportul românesc, cât și din străinătate. Acum câteva ore, în mediul online a apărut și o reacție din partea lui Vincenzo Montella, cel care a fost ultimul adversar din carieră al lui “Il Luce”.

“Odihnește-te în pace, maestre“, a scris Montella pe rețelele sociale, atașând și o fotografie de la semifinala barajului pentru Cupa Mondială care a avut loc la Istanbul.